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Де Брюйне отримає рекордний контракт в історії футболу

1 березня 2024 15:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Де Брюйне отримає рекордний контракт в історії футболу
Кевін Де Брюйне перед матчем Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Бельгії та англійського "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне став головною трансферною метою одного з найбагатших клубів світу. Йдеться про команду із Саудівської Аравії.

За декілька місяців Де Брюйне може кардинально змінити власну кар'єру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інформацію журналіста Ніколо Скіри.

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Контракт Кевіна Де Брюйне з "Манчестер Сіті" спливає влітку 2025 року. Бельгійський хавбек готовий продовжити угоду з англійським клубом та завершити кар'єру за декілька років. Однак у нього виникла нагода змінити думку.

Кевін Де Брюйне
Кевін Де Брюйне у матчі проти "Лутон Таун". Фото: REUTERS/David Klein

Новий претендент на Де Брюйне

Один із клубів Саудівської Аравії готується зробити бельгійського гравця найоплачуванішим футболістом світу. Ніколо Скіра не називає цю команду, проте підтверджує: Кевін Де Брюйне отримає дуже вигідну пропозицію, від якої буде важко відмовитися.

Відомо, що саудівський клуб приготував для бельгійця контракт терміном на два сезони. Хавбек зароблятиме понад 100 млн євро на рік.

У сезоні 2023/2024 Кевін Де Брюйне провів за "Манчестер Сіті" вісім поєдинків, забив два м'ячі та зробив шість результативних передач.

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спорт
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Футбол трансфери
Манчестер Сіті
Кевін Де Брюйне

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