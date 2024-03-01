Де Брюйне отримає рекордний контракт в історії футболу

Кевін Де Брюйне перед матчем Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Півзахисник збірної Бельгії та англійського "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне став головною трансферною метою одного з найбагатших клубів світу. Йдеться про команду із Саудівської Аравії.

За декілька місяців Де Брюйне може кардинально змінити власну кар'єру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інформацію журналіста Ніколо Скіри.

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Контракт Кевіна Де Брюйне з "Манчестер Сіті" спливає влітку 2025 року. Бельгійський хавбек готовий продовжити угоду з англійським клубом та завершити кар'єру за декілька років. Однак у нього виникла нагода змінити думку.

Кевін Де Брюйне у матчі проти "Лутон Таун". Фото: REUTERS/David Klein

Новий претендент на Де Брюйне

Один із клубів Саудівської Аравії готується зробити бельгійського гравця найоплачуванішим футболістом світу. Ніколо Скіра не називає цю команду, проте підтверджує: Кевін Де Брюйне отримає дуже вигідну пропозицію, від якої буде важко відмовитися.

Відомо, що саудівський клуб приготував для бельгійця контракт терміном на два сезони. Хавбек зароблятиме понад 100 млн євро на рік.

У сезоні 2023/2024 Кевін Де Брюйне провів за "Манчестер Сіті" вісім поєдинків, забив два м'ячі та зробив шість результативних передач.

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