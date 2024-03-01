Динамо выбрало, где будет играть еврокубковые матчи

Футболисты перед матчем УПЛ. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" определилось со страной, городом и стадионом, на котором собирается провести свои номинально домашние еврокубковые поединки в следующем сезоне. Украинская команда отправится в Германию.

Болельщики местного "Нюрнберга" смогут увидеть поединки Лиги чемпионов, сообщает Bild.

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"Динамо" уже несколько месяцев ведет переговоры с немецким "Нюрнбергом" по поводу аренды городской арены "Макс-Морлок-Штадион". Именно там "бело-синие" планируют играть поединки Лиги чемпионов или Лиги Европы, если сумеют квалифицироваться в еврокубки по итогам сезона 2023/2024.

Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Переезд "Динамо" в Германию

Стадион "Нюрнберга" вмещает 47 тысяч зрителей. Команда Кристиана Филя выступает во второй Бундеслиге, где после 23 туров занимает 12 место в турнирной таблице. Немецкий клуб еще нескоро попадет в еврокубки, что является дополнительной мотивацией для заключения соглашения с "Динамо".

Владислав Ванат и Владимир Бражко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Представители "Нюрнберга" не сомневаются в том, что все принципиальные вопросы об аренде стадиона будут решены уже в ближайшее время. А уже 23 марта "Динамо" может сыграть с "Нюрнбергом" товарищеский матч на "Макс-Морлок-Штадион".

Команда Александра Шовковского провела в этом сезоне 15 матчей в украинской Премьер-лиге. Она занимает пятое место в турнирной таблице и отстает от лидера на шесть баллов.

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