Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо обрало, де гратиме єврокубкові матчі arrow

Динамо обрало, де гратиме єврокубкові матчі

1 березня 2024 19:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо обрало, де гратиме єврокубкові матчі
Футболісти перед матчем УПЛ. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" визначилося з країною, містом та стадіоном, на якому збирається провести свої номінально домашні єврокубкові поєдинки наступного сезону. Українська команда вирушить до Німеччини.

Уболівальники місцевого "Нюрнберга" зможуть побачити поєдинки Ліги чемпіонів, повідомляє Bild.

Читайте також:

"Динамо" вже декілька місяців веде переговори з німецьким "Нюрнбергом" щодо оренди міської арени "Макс-Морлок-Штадіон". Саме там "біло-сині" планують грати поєдинки Ліги чемпіонів або Ліги Європи, якщо зможуть кваліфікуватися до єврокубків за підсумками сезону 2023/2024.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Переїзд "Динамо" до Німеччини

Стадіон "Нюрнберга" вміщує 47 тисяч глядачів. Команда Крістіана Філя виступає у другій Бундеслізі, де після 23 турів посідає 12 місце у турнірній таблиці. Німецький клуб ще нескоро потрапить до єврокубків, що є додатковою мотивацією для укладання угоди з "Динамо".

Владислав Ванат
Владислав Ванат та Володимир Бражко. Фото: пресслужба "Динамо"

Представники Нюрнберга не сумніваються в тому, що всі принципові питання про оренду стадіону будуть вирішені вже найближчим часом. А вже 23 березня "Динамо" може зіграти з "Нюрнбергом" товариський матч на "Макс-Морлок-Штадіоні".

Команда Олександра Шовковського провела цього сезону 15 матчів в українській Прем'єр-лізі. Вона посідає п'яте місце у турнірній таблиці та відстає від лідера на шість балів.

Нагадаємо, "Динамо" може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер.

Дружина Роналду забрала дітей й залишила Кріштіану.

"Жирона" продасть Циганкова — куди перейде українець.

"Арсенал" ухвалив рішення щодо майбутнього Зінченка.

"Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер. 

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Динамо
Олександр Шовковський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році