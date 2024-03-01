Динамо обрало, де гратиме єврокубкові матчі

Футболісти перед матчем УПЛ. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" визначилося з країною, містом та стадіоном, на якому збирається провести свої номінально домашні єврокубкові поєдинки наступного сезону. Українська команда вирушить до Німеччини.

Уболівальники місцевого "Нюрнберга" зможуть побачити поєдинки Ліги чемпіонів, повідомляє Bild.

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"Динамо" вже декілька місяців веде переговори з німецьким "Нюрнбергом" щодо оренди міської арени "Макс-Морлок-Штадіон". Саме там "біло-сині" планують грати поєдинки Ліги чемпіонів або Ліги Європи, якщо зможуть кваліфікуватися до єврокубків за підсумками сезону 2023/2024.

Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Переїзд "Динамо" до Німеччини

Стадіон "Нюрнберга" вміщує 47 тисяч глядачів. Команда Крістіана Філя виступає у другій Бундеслізі, де після 23 турів посідає 12 місце у турнірній таблиці. Німецький клуб ще нескоро потрапить до єврокубків, що є додатковою мотивацією для укладання угоди з "Динамо".

Владислав Ванат та Володимир Бражко. Фото: пресслужба "Динамо"

Представники Нюрнберга не сумніваються в тому, що всі принципові питання про оренду стадіону будуть вирішені вже найближчим часом. А вже 23 березня "Динамо" може зіграти з "Нюрнбергом" товариський матч на "Макс-Морлок-Штадіоні".

Команда Олександра Шовковського провела цього сезону 15 матчів в українській Прем'єр-лізі. Вона посідає п'яте місце у турнірній таблиці та відстає від лідера на шість балів.

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