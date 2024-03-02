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Клуб з Англії зробив Реалу офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна

2 березня 2024 09:27
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Агабекян Карен
редактор
Клуб з Англії зробив Реалу офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна
Андрій Лунін ловить м'яч на тренуванні. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" може продати українського голкіпера Андрія Луніна. На цю мить клуб має пропозицію за футболіста.

Про це повідомив портал Realmadridexclusivo.

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Зазначимо, що цього сезону Лунін став основним голкіпером через травму Тібо Куртуа і після виграної конкуренції у Кепи Аррісабалаги.

Пропозиція щодо Луніна

За інформацією джерела, зацікавленість англійського "Ньюкасла", що має найбагатших власників у світі футболу, переросла в пропозицію щодо українського воротаря.

Шейхи із Саудівської Аравії запропонували за українця 6 млн євро. Невелика сума пов'язана з тим, що влітку 2025 року в Андрія закінчується контракт із "Реалом".

У "королівському клубі" думають над пропозицією, оскільки не впевнені, що Андрій продовжить контракт. На користь варіанта з "Ньюкаслом" також виступає пропозиція щодо зарплати. "Сороки" готові платити Андрію по 6 млн євро за сезон, а "Реал" у новій пропозиції дає зарплату у розмірі 3 млн євро.

Зазначимо, що цього сезону Лунін провів за "Реал" 19 матчів, у яких пропустив 14 м'ячів і зіграв дев'ять ігор без пропущених голів.

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футбол
Реал Мадрид
Ньюкасл Юнайтед
Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)

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