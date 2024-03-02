Клуб з Англії зробив Реалу офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна
Мадридський "Реал" може продати українського голкіпера Андрія Луніна. На цю мить клуб має пропозицію за футболіста.
Про це повідомив портал Realmadridexclusivo.
Зазначимо, що цього сезону Лунін став основним голкіпером через травму Тібо Куртуа і після виграної конкуренції у Кепи Аррісабалаги.
Пропозиція щодо Луніна
За інформацією джерела, зацікавленість англійського "Ньюкасла", що має найбагатших власників у світі футболу, переросла в пропозицію щодо українського воротаря.
Шейхи із Саудівської Аравії запропонували за українця 6 млн євро. Невелика сума пов'язана з тим, що влітку 2025 року в Андрія закінчується контракт із "Реалом".
У "королівському клубі" думають над пропозицією, оскільки не впевнені, що Андрій продовжить контракт. На користь варіанта з "Ньюкаслом" також виступає пропозиція щодо зарплати. "Сороки" готові платити Андрію по 6 млн євро за сезон, а "Реал" у новій пропозиції дає зарплату у розмірі 3 млн євро.
Зазначимо, що цього сезону Лунін провів за "Реал" 19 матчів, у яких пропустив 14 м'ячів і зіграв дев'ять ігор без пропущених голів.
Нагадаємо, "Динамо" може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер.
Дружина Роналду забрала дітей й залишила Кріштіану.
"Жирона" продасть Циганкова — куди перейде українець.
"Арсенал" ухвалив рішення щодо майбутнього Зінченка.
"Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер.
Читайте Новини.LIVE!