Клуб из Англии сделал Реалу официальное предложение по трансферу Лунина
Мадридский "Реал" может продать украинского голкипера Андрея Лунина. На текущий момент у клуба есть предложение по футболисту.
Об этом сообщил портал Realmadridexclusivo.
Отметим, что в текущем сезоне Лунин стал основным голкипером из-за травмы Тибо Куртуа и после выигранной конкуренции у Кепы Аррисабалаги.
Предложение по Лунину
По информации источника, интерес английского "Ньюкасла", имеющего самых богатых владельцев в мире футбола, перерос в предложение по украинскому вратарю.
Шейхи из Саудовской Аравии предложили за украинца 6 млн евро. Небольшая сумма связана с тем, что летом 2025 года у Андрея заканчивается контракт с "Реалом".
В "королевском клубе" думают над предложением, поскольку не уверены, что Андрей продлит контракт. В пользу варианта с "Ньюкаслом" также выступает предложение по зарплате. "Сороки" готовы платить Андрею по 6 млн евро за сезон, а "Реал" в новом предложении дает зарплату в размере 3 млн евро.
Отметим, что в текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 19 матчей, в которых пропустил 14 мячей и сыграл девять игр без пропущенных голов.
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