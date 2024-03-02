Клуб из Англии сделал Реалу официальное предложение по трансферу Лунина

Андрей Лунин ловит мяч на тренировке. Фото: REUTERS/Juan Medina

Мадридский "Реал" может продать украинского голкипера Андрея Лунина. На текущий момент у клуба есть предложение по футболисту.

Об этом сообщил портал Realmadridexclusivo.

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Отметим, что в текущем сезоне Лунин стал основным голкипером из-за травмы Тибо Куртуа и после выигранной конкуренции у Кепы Аррисабалаги.

Предложение по Лунину

По информации источника, интерес английского "Ньюкасла", имеющего самых богатых владельцев в мире футбола, перерос в предложение по украинскому вратарю.

Шейхи из Саудовской Аравии предложили за украинца 6 млн евро. Небольшая сумма связана с тем, что летом 2025 года у Андрея заканчивается контракт с "Реалом".

В "королевском клубе" думают над предложением, поскольку не уверены, что Андрей продлит контракт. В пользу варианта с "Ньюкаслом" также выступает предложение по зарплате. "Сороки" готовы платить Андрею по 6 млн евро за сезон, а "Реал" в новом предложении дает зарплату в размере 3 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 19 матчей, в которых пропустил 14 мячей и сыграл девять игр без пропущенных голов.

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