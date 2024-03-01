Лунин может уйти — Реал нашел замену украинцу

Андрей Лунин в стартовом составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Мадридский "Реал" готовится к возможному уходу Андрея Лунина в другую команду. В "королевском клубе" уже выбрали замену украинскому голкиперу.

На "Сантьяго Бернабеу" может переехать вратарь одной из испанских команд, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Realmadridexclusivo.

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Руководство мадридского "Реала" приготовило новый контракт для Андрея Лунина. Если украинец примет условия соглашения, он останется в столице Испании как минимум до 2027 года.

Однако у Лунина есть предложения от других клубов. Им интересуются команды из Италии, Саудовской Аравии и Германии. Недавно в борьбу за Андрея включился английский "Ньюкасл".

Альваро Валлес во время матча. Фото: instagram.com/alvarovalles13/

Кто заменит Лунина в "Реале"

Главным претендентом на переезд в Мадрид стал 26-летний вратарь скромного "Лас-Пальмаса" Альваро Веллес. Воспитанник "Бетиса" проводит уверенный сезон, а его команда после 26 туров занимает восьмое место в турнирной таблице и претендует на выход в еврокубки.

"Реал" заплатит за Валлеса около 7 миллионов евро. В случае, если такой трансфер произойдет, новый голкипер станет в "Реале" дублером Тибо Куртуа. При этом Карло Анчелотти не рассчитывает на Кепу Аррисабалагу, который вернется в "Челси".

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