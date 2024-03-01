Лунин может уйти — Реал нашел замену украинцу
Мадридский "Реал" готовится к возможному уходу Андрея Лунина в другую команду. В "королевском клубе" уже выбрали замену украинскому голкиперу.
На "Сантьяго Бернабеу" может переехать вратарь одной из испанских команд, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Realmadridexclusivo.
Руководство мадридского "Реала" приготовило новый контракт для Андрея Лунина. Если украинец примет условия соглашения, он останется в столице Испании как минимум до 2027 года.
Однако у Лунина есть предложения от других клубов. Им интересуются команды из Италии, Саудовской Аравии и Германии. Недавно в борьбу за Андрея включился английский "Ньюкасл".
Кто заменит Лунина в "Реале"
Главным претендентом на переезд в Мадрид стал 26-летний вратарь скромного "Лас-Пальмаса" Альваро Веллес. Воспитанник "Бетиса" проводит уверенный сезон, а его команда после 26 туров занимает восьмое место в турнирной таблице и претендует на выход в еврокубки.
"Реал" заплатит за Валлеса около 7 миллионов евро. В случае, если такой трансфер произойдет, новый голкипер станет в "Реале" дублером Тибо Куртуа. При этом Карло Анчелотти не рассчитывает на Кепу Аррисабалагу, который вернется в "Челси".
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