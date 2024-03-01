Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін може піти — Реал знайшов заміну українцю arrow

Лунін може піти — Реал знайшов заміну українцю

1 березня 2024 13:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін може піти — Реал знайшов заміну українцю
Андрій Лунін у стартовому складі "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" готується до можливого переходу Андрія Луніна до іншої команди. У "королівському клубі" вже обрали заміну українському голкіперу.

На "Сантьяго Бернабеу" може переїхати воротар однієї з іспанських команд, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Realmadridexclusivo.

Читайте також:

Керівництво мадридського "Реала" підготувало новий контракт для Андрія Луніна. Якщо українець ухвалить умови угоди, він залишиться у столиці Іспанії як мінімум до 2027 року.

Однак Лунін має пропозиції від інших клубів. Їм цікавляться команди з Італії, Саудівської Аравії та Німеччини. Нещодавно до боротьби за Андрія включився англійський "Ньюкасл".

Альваро Валлес
Альваро Валлес під час матчу. Фото: instagram.com/alvarovalles13/

Хто замінить Луніна у "Реалі"

Головним претендентом на переїзд до Мадрида став 26-річний воротар скромного "Лас-Пальмаса" Альваро Веллес. Вихованець "Бетіса" проводить впевнений сезон, а його команда після 26 турів посідає восьме місце у турнірній таблиці та претендує на вихід до єврокубків.

"Реал" заплатить за Валлеса близько семи мільйонів євро. Якщо такий трансфер відбудеться, новий голкіпер стане в "Реалі" дублером Тібо Куртуа. При цьому Карло Анчелотті не розраховує на Кепу Аррісабалагу, який повернеться до "Челсі".

Нагадаємо, "Динамо" може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер.

Дружина Роналду забрала дітей й залишила Кріштіану.

"Жирона" продасть Циганкова — куди перейде українець.

"Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер. 

Голкіпер Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Андрій Лунін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році