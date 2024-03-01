Лунін може піти — Реал знайшов заміну українцю

Андрій Лунін у стартовому складі "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Мадридський "Реал" готується до можливого переходу Андрія Луніна до іншої команди. У "королівському клубі" вже обрали заміну українському голкіперу.

На "Сантьяго Бернабеу" може переїхати воротар однієї з іспанських команд, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Realmadridexclusivo.

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Однак Лунін має пропозиції від інших клубів. Їм цікавляться команди з Італії, Саудівської Аравії та Німеччини. Нещодавно до боротьби за Андрія включився англійський "Ньюкасл".

Альваро Валлес під час матчу. Фото: instagram.com/alvarovalles13/

Хто замінить Луніна у "Реалі"

Головним претендентом на переїзд до Мадрида став 26-річний воротар скромного "Лас-Пальмаса" Альваро Веллес. Вихованець "Бетіса" проводить впевнений сезон, а його команда після 26 турів посідає восьме місце у турнірній таблиці та претендує на вихід до єврокубків.

"Реал" заплатить за Валлеса близько семи мільйонів євро. Якщо такий трансфер відбудеться, новий голкіпер стане в "Реалі" дублером Тібо Куртуа. При цьому Карло Анчелотті не розраховує на Кепу Аррісабалагу, який повернеться до "Челсі".

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