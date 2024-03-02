Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом
В Українську прем'єр-лігу може повернутися колишній гравець "Динамо", "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораєс. Але це буде не повернення до топових клубів.
За інформацією порталу Sport.ua, 36-річного футболіста хоче підписати житомирське "Полісся".
Новий виклик для Мораєса
За інформацією джерела, у Мораєсі зацікавилися через те, що на весняну частину сезону в "Поліссі" з форвардів залишилися лише Пилип Будковський і Денис Ндукве, який перейшов із Другої ліги. Раніше команду залишив орендований у "Крузейро" бразилець Аріельсон.
Мораєс став цікавим "Поліссю" після того, як не вдалося домовитися про перехід з форвардом із Франції.
Джерело зазначило, що гравця запропонували клубу агенти. З 1 липня Мораєс перебуває у статусі вільного агента. Попередній клуб гравця "Корінтіанс" не хотів продовжувати з ним контракт.
Окрім "Динамо" та "Шахтаря" Мораєс в Україні також грав за донецький "Металург". У всіх українських командах бразилець був одним із лідерів.
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