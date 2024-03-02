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Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом

2 березня 2024 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом
Жуніор Мораєс у збірній України. Фото: REUTERS
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Українську прем'єр-лігу може повернутися колишній гравець "Динамо", "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораєс. Але це буде не повернення до топових клубів.

За інформацією порталу Sport.ua, 36-річного футболіста хоче підписати житомирське "Полісся".

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За інформацією джерела, у Мораєсі зацікавилися через те, що на весняну частину сезону в "Поліссі" з форвардів залишилися лише Пилип Будковський і Денис Ндукве, який перейшов із Другої ліги. Раніше команду залишив орендований у "Крузейро" бразилець Аріельсон.

Мораєс став цікавим "Поліссю" після того, як не вдалося домовитися про перехід з форвардом із Франції.

Джерело зазначило, що гравця запропонували клубу агенти. З 1 липня Мораєс перебуває у статусі вільного агента. Попередній клуб гравця "Корінтіанс" не хотів продовжувати з ним контракт.

Окрім "Динамо" та "Шахтаря" Мораєс в Україні також грав за донецький "Металург". У всіх українських командах бразилець був одним із лідерів.

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футбол
Футбол трансфери
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Полісся
Жуніор Мораес

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