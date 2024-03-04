Судаков готується до трансферу — Шахтар вирішив долю гравця
Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков проводить останній сезон в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Влітку він перейде до одного з європейських клубів.
З'явився ще один претендент на молодого українського гравця, повідомляє Daily Mail.
Георгій Судаков зіграв цього сезону 22 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах. Він забив чотири голи за український клуб. При цьому 21-річний хавбек є лідером "гірників" на полі. Багато європейських клубів спостерігають за прогресом футболіста.
Новий претендент на Судакова
Контракт гравця з "Шахтарем" діє до літа 2028 року, проте вже за декілька місяців може відбутися трансфер Георгій Судакова до іншого клубу. На нього претендують команди з Італії та Англії.
Ще нещодавно фаворитом у боротьбі за українця був туринський "Ювентус", проте "стара синьйора" не може заплатити "Шахтарю" 40 млн євро, які хочуть отримати "гірники". Натомість представники англійської Прем'єр-ліги готові витратити такі гроші на перспективного гравця.
Англійський "Брайтон" влітку продасть кілька футболістів основного складу. Втрату одного з них має компенсувати Георгій Судаков. "Чайки" можуть дозволити собі заплатити "Шахтарю" суму, яку вимагатиме український клуб. Переговори розпочнуться вже найближчими тижнями.
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