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Судаков готується до трансферу — Шахтар вирішив долю гравця

4 березня 2024 09:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков готується до трансферу — Шахтар вирішив долю гравця
Георгій Судаков перед матчем Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков проводить останній сезон в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Влітку він перейде до одного з європейських клубів.

З'явився ще один претендент на молодого українського гравця, повідомляє Daily Mail.

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Георгій Судаков зіграв цього сезону 22 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах. Він забив чотири голи за український клуб. При цьому 21-річний хавбек є лідером "гірників" на полі. Багато європейських клубів спостерігають за прогресом футболіста.

Георгій Судаков
Георгій Судаков під час атаки своєї команди. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Новий претендент на Судакова

Контракт гравця з "Шахтарем" діє до літа 2028 року, проте вже за декілька місяців може відбутися трансфер Георгій Судакова до іншого клубу. На нього претендують команди з Італії та Англії.

Ще нещодавно фаворитом у боротьбі за українця був туринський "Ювентус", проте "стара синьйора" не може заплатити "Шахтарю" 40 млн євро, які хочуть отримати "гірники". Натомість представники англійської Прем'єр-ліги готові витратити такі гроші на перспективного гравця.

Георгій Судаков
"Гірники" святкують перемогу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Англійський "Брайтон" влітку продасть кілька футболістів основного складу. Втрату одного з них має компенсувати Георгій Судаков. "Чайки" можуть дозволити собі заплатити "Шахтарю" суму, яку вимагатиме український клуб. Переговори розпочнуться вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом. 

Клуб з Англії зробив "Реалу" офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна. 

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спорт
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ФК Шахтар
Футбол трансфери
Георгій Судаков

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