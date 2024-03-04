Вернидуб висловився про резонансний гол Шахтаря — те саме було з Вересом

Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

У рамках 19 туру УПЛ "Шахтар" розгромив "Кривбас" з рахунком 5:2. При цьому у гостей залишилися питання щодо другого голу "гірників".

Своє бачення про цю ситуацію розповів головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернідуб в інтерв'ю "Трибуні".

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За словами Вернидуба, в епізоді з першим голом Криськіва "Шахтар" не дотримувався фейр-плей, але його підопічні мали бути до цього готові.

"Це буде урок для нашої команди і наших гравців. Коли ти порушуєш правила, не треба гладити і піднімати чужого гравця. А коли троє підійшли, почали його піднімати і шкодувати, "Шахтар" трохи хитріше вчинив та взяв і швидко розіграв", — сказав Вернидуб.

Також тренер зазначив, що схожа ситуація у "Шахтаря" була з "Вересом". Тоді із цього приводу виник великий скандал.

Фахівець сподівається, що "Шахтар" ще втратить очки, особливо у пропущених матчах, а його команда боротиметься за чемпіонство до кінця.

"Кривбас" зараз йде на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи на одне очко від "Дніпра-1". "Шахтар" поки що йде третім і на два бали відстає від команди Вернидуба, маючи два матчі в запасі.

При цьому гірникам можуть додати два очки, якщо "Олександрія" отримає технічну поразку за матч із "гірниками" (0:0), де у них грав не заявлений на сезон гравець.

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