Шахтар заборгував велику суму закордонному клубу

Лассіна Траоре під час матчу. Фото: УНІАН

Клуб "Аякс" із Нідерландів має фінансові претензії до донецького "Шахтаря". Амстердамці вимагають у "гірників" декілька мільйонів євро.

Наразі "Аякс" не збирається намагатися стягнути гроші у "Шахтаря" через суд, повідомляє офіційний сайт амстердамців.

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Ще у 2021 та 2022 роках "Шахтар" підписав одразу декілька футболістів в "Аяксі". Спочатку "гірники" заплатили шість із половиною мільйонів євро за Лассіну Траоре. У січні 2022 року український клуб заплатив 15 млн євро за Давіда Нереса.

Давід Нерес у футболці "Шахтаря". Фото: instagram.com/davidneres/

Що не влаштувало "Аякс"

Згідно з версією нідерландського клубу, "Шахтар" так і не доплатив за обох гравців близько 6,8 мільйона євро. "Аякс" продовжить претендувати на ці гроші. Керівництво амстердамської команди не виключає, що до кінця війни в Україні не наполягатиме на штрафних санкціях для "Шахтаря". При цьому один з українських банків уже дав "Аяксу" гарантії того, що борг буде виплачено.

Давід Нерес так і не зіграв за "гірників" в офіційному матчі. Після вторгнення росіян в Україну він виїхав із країни, а влітку 2022 року підписав контракт із "Бенфікою". Цього сезону бразилець забив за португальську команду чотири голи й зробив шість результативних передач.

Лассіна Траоре й досі виступає за "Шахтар", хоча нечасто виходить на поле через травми. На рахунку форварда шість поєдинків та два м'ячі цього сезону.

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