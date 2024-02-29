У Шахтарі повідомили, де гратимуть наступний єврокубковий сезон

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" наступного єврокубкового сезону збирається змінити місце проведення матчів. У сезоні 2023/2024, що завершився для "гірників", вони грали в Гамбурзі.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив про зміну міста у коментарі порталу The National.

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Де гратиме донецький "Шахтар"

За словами Палкіна, у новому сезоні вони не планують грати у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон". У клубі вважають пріоритетнішим варіант з "Дюссельдорфом".

Палкін нагадав, що саме у Дюссельдорфі на стадіоні "Меркур-Шпіль Арена" гірники програли у півфіналі Ліги Європи сезону 2019/2020 років міланському "Інтеру" (0:5).

"Перед тим, як ми зіграли в Німеччині, ми спілкувалися з місцевими жителями, і їм сподобалася ідея. Це був ризик, але ми зіграли з "Антверпеном", і на матч прийшло 40 тисяч людей — 90% із них були німці. Ми не знали як буде сприйнята наша команда, але німецький народ нас підтримав.І вони підтримували нас ще сильніше, коли ми добре грали та перемогли "Барселону". А наступний сезон? Ми не можемо грати в Україні, у нас є плани поїхати до Дюсельдорфа, якщо все вийде", — розповів Палкін.

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