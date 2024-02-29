Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Шахтарі повідомили, де гратимуть наступний єврокубковий сезон arrow

У Шахтарі повідомили, де гратимуть наступний єврокубковий сезон

29 лютого 2024 21:59
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
У Шахтарі повідомили, де гратимуть наступний єврокубковий сезон
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" наступного єврокубкового сезону збирається змінити місце проведення матчів. У сезоні 2023/2024, що завершився для "гірників", вони грали в Гамбурзі.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив про зміну міста у коментарі порталу The National.

Читайте також:
Сергій Палкін та Даріо Срна
Керівники "Шахтаря" Сергій Палкін та Даріо Срна. Фото: "Шахтар"

Де гратиме донецький "Шахтар"

За словами Палкіна, у новому сезоні вони не планують грати у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон". У клубі вважають пріоритетнішим варіант з "Дюссельдорфом".

Палкін нагадав, що саме у Дюссельдорфі на стадіоні "Меркур-Шпіль Арена" гірники програли у півфіналі Ліги Європи сезону 2019/2020 років міланському "Інтеру" (0:5).

"Перед тим, як ми зіграли в Німеччині, ми спілкувалися з місцевими жителями, і їм сподобалася ідея. Це був ризик, але ми зіграли з "Антверпеном", і на матч прийшло 40 тисяч людей — 90% із них були німці. Ми не знали як буде сприйнята наша команда, але німецький народ нас підтримав.І вони підтримували нас ще сильніше, коли ми добре грали та перемогли "Барселону". А наступний сезон? Ми не можемо грати в Україні, у нас є плани поїхати до Дюсельдорфа, якщо все вийде", — розповів Палкін.

Нагадаємо, "Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер. 

Почеттіно знову поскаржився на Мудрика. 

Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

Забарний готується до зміни клубу — його хочуть запросити дві команди

Донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду

футбол
ФК Шахтар
Ліга чемпіонів
Ліга Європи
Сергій Палкін
єврокубки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році

25 лютого 2024

19:28 Українцям видаватимуть тимчасове посвідчення замість паспорта — яка причина

19 лютого 2024
Новина з відео

22:34 В Україні ухилянтів штрафуватимуть на понад 50 тисяч гривень — за що каратимуть