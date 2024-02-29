В Шахтере сообщили, где будут играть следующий еврокубковый сезон

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в следующем еврокубковом сезоне собирается сменить место проведения матчей. В завершившемся для "горняков" сезоне 2023/2024 они играли в Гамбурге.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил о смене города в комментарии порталу The National.

Читайте также:

Руководители "Шахтера" Сергей Палкин и Дарио Срна. Фото: "Шахтер"

Где будет играть донецкий "Шахтер"

По словам Палкина, в новом сезоне они не планируют играть в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". В клубе считают более приоритетным вариант с "Дюссельдорфом".

Палкин напомним, что именно в Дюссельдорфе на стадионе "Меркур-Шпиль Арена" горняки проиграли в полуфинале Лиги Европы сезона 2019/2020 гг. миланскому "Интеру" (0:5).

"Перед тем как мы сыграли в Германии, мы общались с местными жителями, и им понравилась идея. Это был риск, но мы сыграли с "Антверпеном", и на матч пришло 40 тысяч человек — 90% из них были немцы. Мы не знали, как будет воспринята наша команда, но немецкий народ нас поддержал. И они поддерживали нас еще сильнее, когда мы хорошо играли и победили "Барселону". А следующий сезон? Мы не можем играть в Украине, у нас есть планы поехать в Дюссельдорф. Надеюсь, что все получится", — рассказал Палкин.

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер.

Почеттино снова пожаловался на Мудрика.

Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.