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Шахтер в еврокубках — сколько дончане заработали за сезон 2023/2024

24 февраля 2024 10:30
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер в еврокубках — сколько дончане заработали за сезон 2023/2024
Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" после поражения от "Марселя" в 1/16 финала Лиги Европы вылетел из еврокубков. Несмотря на неутешительнео выступление клуб неплохо заработал.

Клуб заработает более 46 млн евро за еврокубковый сезон, сообщил портал Новини.LIVE.

Шахтер Донецк
"Шахтер" в матче с "Марселем". Фото: "Шахтер"

Сколько заработал денег "Шахтер"

Согласно с регламентом УЕФА, за участие в Лиге чемпионов украинский клуб получил 15,64 миллиона евро.

Также 21,603 млн евро "Шахтер" получит благодаря своему месту в рейтинге УЕФА за последние 10 лет.

Три победы на групповом этапе над "Антверпеном" дважды и "Барселоной" в УЕФА оценили в 8,4 миллиона евро.

При этом получит 734 тысяч евро от нераспределенной прибыли в ЛЧ и 500 тысяч евро за участие в 1/16 Лиги Европы.

За еврокубковый сезон "Шахтер" в общем заработал 46,877 миллиона евро. Однако по его окончании добавят средства от маркетингового пула, основу которого составляют деньги от бродкастеров за показ игр в своих странах. Например, в 2022-м году "горняки" по этой статье доходов заработали 500 тысяч евро.

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