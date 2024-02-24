Шахтар у єврокубках — скільки донеччани заробили за сезон 2023/2024

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" після поразки від "Марселя" у 1/16 фіналу Ліги Європи вилетів із єврокубків. Попри невтішний виступ клуб непогано заробив.

Клуб заробить понад 46 млн євро за єврокубковий сезон, повідомив портал Новини.LIVE.

"Шахтар" у матчі з "Марселем". Фото: "Шахтар"

Скільки заробив грошей "Шахтар"

Згідно з регламентом УЄФА, за участь у Лізі чемпіонів український клуб отримав 15,64 мільйонів євро.

Також 21,603 млн євро "Шахтар" отримає завдяки своєму місцю в рейтингу УЄФА за останні 10 років.

Три перемоги на груповому етапі над "Антверпеном" двічі та "Барселоною" в УЄФА оцінили у 8,4 мільйона євро.

При цьому отримає 734 тисячі євро від нерозподіленого прибутку в ЛЧ і 500 тисяч євро за участь у 1/16 Ліги Європи.

За єврокубковий сезон "Шахтар" загалом заробив 46,877 мільйона євро. Однак після закінчення додадуть кошти від маркетингового пулу, основу якого складають гроші від бродкастерів за показ ігор у своїх країнах. Наприклад, 2022-го року "гірники" за цією статтею доходів заробили 500 тисяч євро.

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