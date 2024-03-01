Шахтер задолжал крупную сумму зарубежному клубаму

Лассина Траоре во время матча. Фото: УНИАН

Клуб "Аякс" из Нидерландов имеет финансовые претензии к донецкому "Шахтеру". Амстердамцы требуют у "горняков" несколько миллионов евро.

В настоящее время "Аякс" не собирается пытаться взыскать деньги у "Шахтера" через суд, сообщает официальный сайт амстердамцев.

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Еще в 2021 и 2022 году "Шахтер" подписал сразу несколько футболистов в "Аяксе". Сначала "горняки" заплатили шесть с половиной миллионов евро за Лассину Траоре. В январе 2022 года украинский клуб заплатил 15 млн евро за Давида Нереса.

Давид Нерес в футболке "Шахтера". Фото: instagram.com/davidneres/

Что не устроило "Аякс"

Согласно версии нидерландского клуба, "Шахтер" так и не выплатил за обоих игроков около 6,8 миллиона евро. "Аякс" продолжит претендовать на эти деньги. Руководство амстердамской команды не исключает, что до конца войны в Украине не будет настаивать на каких-либо штрафных санкциях для "Шахтера". При этом один из украинских банков уже дал "Аяксу" гарантии того, что долг будет выплачен.

Давид Нерес так и не сыграл за "горняков" в официальном матче. После вторжения россиян в Украину он уехал из страны, а летом 2022 года подписал контракт с "Бенфикой". В нынешнем сезоне бразилец забил за португальскую команду четыре гола и сделал шесть результативных передач.

Лассина Траоре до сих пор выступает за "Шахтер", хотя нечасто выходит на поле из-за травм. На счету форварда шесть поединков и два мяча в этом сезоне.

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