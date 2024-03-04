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Вернидуб высказался о резонансном голе Шахтера — то же было с Вересом

4 марта 2024 06:40
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Агабекян Карен
редактор
Вернидуб высказался о резонансном голе Шахтера — то же было с Вересом
Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 19-го тура УПЛ "Шахтер" разгромил "Кривбасс" со счетом 5:2. При этом у гостей остались вопросы по второму голу "горняков".

Свое видение об этой ситуации рассказал главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб в интервью "Трибуне".

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По словам Вернидуба, в эпизоде с голов Крыськива "Шахтер" не придерживался фейр-плей, но его комнада должна была быть к этому готова.

"Это будет урок для нашей команды и наших игроков. Когда ты нарушаешь правила, не надо гладить и поднимать чужого игрока. А когда трое подошли, начали его поднимать и жалеть, "Шахтер" немножко хитрее поступил — взял и быстро разыграл", — сказал Вернидуб.

Также тренер отметил, что похожая ситуация у "Шахтера" была с "Вересом". Тогда по этому поводу возник большой скандал.

Специалист надеется, что "Шахтер" еще потеряет очки, особенно, в пропущенных матчах, а его команда будет бороться до конца.

"Кривбасс" на текущий момент идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на одно очко от "Днепра-1". "Шахтер" пока идет третьим и на два балла отстает от команды Вернидуба, имея два матча в запасе.

При этом горнякам могут прибавить два очка, если "Александрия" получит техническое поражение за матч с "горняками" (0:0), играл не заявленный на сезон игрок.

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футбол
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Юрий Вернидуб
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