Судаков готовится к трансферу — Шахтер решил судьбу игрока

Георгий Судаков перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков проводит последний сезон в украинской Премьер-лиги (УПЛ). Летом он перейдет в один из европейских клубов.

Появился еще один претендент на молодого украинского игрока, сообщает Daily Mail.

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Георгий Судаков сыграл в этом сезоне 22 матча за "Шахтер" во всех турнирах. Он забил четыре гола за украинский клуб. При этом 21-летний хавбек является лидером "горняков" на поле. Многие европейские клубы наблюдают за прогрессом футболиста.

Георгий Судаков во время атаки своей команды. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Новый претендент на Судакова

Контракт игрока с "Шахтером" действует до лета 2028 года, однако уже через несколько месяцев может состояться трансфер Георгий Судакова в другой клуб. На него претендуют команды из Италии и Англии.

Еще недавно фаворитом в борьбе за украинца был туринский "Ювентус", однако "старая синьора" не может заплатить "Шахтеру" 40 млн евро, которые хотят получить "горняки". Зато представители английской Премьер-лиги готовы потратить такие деньги на перспективного игрока.

"Горняки" празднуют победу. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Английский "Брайтон" летом продаст несколько футболистов основного состава. Потерю одного из них должен будет компенсировать Георгий Судаков. "Чайки" могут позволить себе заплатить "Шахтеру" сумму, которую потребует украинский клуб. Переговоры начнутся уже в ближайшие недели.

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