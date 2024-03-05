Холанн попросил Месси завершить карьеру
Форвард сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн собирается стать лучшим футболистом мира. Он честно ответил на вопрос о том, когда это произойдет.
Норвежец считает, что Лионель Месси до сих пор является лучшим игроком на планете, сообщает Sky Sports.
Эрлинг Холанн не скрывает честолюбивых амбиций. Он хочет не просто вписать свое имя в историю футбола, но оставить такое наследие, чтобы последующие поколения болельщиков долго его вспоминали.
Холанн не хочет конкурировать с Месси
Форвард "Манчестер Сити" уверен, что Лео Месси до сох пор является лучшим футболистом в истории этого вида спорта. Холанн считает, что только после того, как аргентинец завершит карьеру, у него появится шанс приблизиться к уровню Месси.
В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн провел за "Манчестер Сити" 31 поединок во всех турнирах. Он забил 28 мячей и сделал шесть результативных передач.
Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.
"Реал" выступит против испанских судей из-за скандала в матче с "Валенсией".
Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока.
Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.
Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.
Читайте Новини.LIVE!