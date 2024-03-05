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Холанн попросил Месси завершить карьеру

5 марта 2024 16:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Холанн попросил Месси завершить карьеру
Эрлинг Холанн перед пресс-конференцией. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн собирается стать лучшим футболистом мира. Он честно ответил на вопрос о том, когда это произойдет. 

Норвежец считает, что Лионель Месси до сих пор является лучшим игроком на планете, сообщает Sky Sports

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Эрлинг Холанн не скрывает честолюбивых амбиций. Он хочет не просто вписать свое имя в историю футбола, но оставить такое наследие, чтобы последующие поколения болельщиков долго его вспоминали. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанн забивает гол на фоне Кевина Де Брюйне. Фото: REUTERS/Carl Recine

Холанн не хочет конкурировать с Месси

Форвард "Манчестер Сити" уверен, что Лео Месси до сох пор является лучшим футболистом в истории этого вида спорта. Холанн считает, что только после того, как аргентинец завершит карьеру, у него появится шанс приблизиться к уровню Месси. 

Лионель Месси
С Лионеля Месси пытаются снять футболку. Фото:Reuters/Nathan Ray Seebeck

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн провел за "Манчестер Сити" 31 поединок во всех турнирах. Он забил 28 мячей и сделал шесть результативных передач. 

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

"Реал" выступит против испанских судей из-за скандала в матче с "Валенсией".

Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.

спорт
футбол
Лионель Месси
Барселона
Эрлинг Холанд
Манчестер Сити

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