Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого arrow

Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого

4 марта 2024 19:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого
Юрий Записоцкий. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий вышел из следственного изолятора. Ранее это же сделал его бывший начальник Андрей Павелко.

Записоцкий вышел на свободу по решению суда, сообщил портал "Трибуна".

Читайте также:
Андрей Павелко
Андрей Павелко во время футбольного матча. Фото: УНИАН

Записоцкий теперь на воле

По информации источника, Записоцкий спустя восемь месяцев покинул СИЗО. Связано это с окончанием расследование в его отношении.

Записоцкий и Павелко являются подозреваемыми в уголовном деле о разворовывании средств, выделенных УЕФА на строительство завода по изготовлению искусственных футбольных полей.

Как стало известно, досудебное расследование по производству завершено и сейчас Записоцкого и Павелко знакомят с деталями уголовного дела.

Пока Павелко и Записоцкий сидели в СИЗО, новым главой УАФ стал Андрей Шевченко, который полностью сменил руководство организации.

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина.

коррупция
УАФ
футбол
Андрей Павелко
Юрий Записоцкий

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году