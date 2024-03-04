Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого

Юрий Записоцкий. Фото: УАФ

Бывший генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий вышел из следственного изолятора. Ранее это же сделал его бывший начальник Андрей Павелко.

Записоцкий вышел на свободу по решению суда, сообщил портал "Трибуна".

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Записоцкий теперь на воле

По информации источника, Записоцкий спустя восемь месяцев покинул СИЗО. Связано это с окончанием расследование в его отношении.

Записоцкий и Павелко являются подозреваемыми в уголовном деле о разворовывании средств, выделенных УЕФА на строительство завода по изготовлению искусственных футбольных полей.

Как стало известно, досудебное расследование по производству завершено и сейчас Записоцкого и Павелко знакомят с деталями уголовного дела.

Пока Павелко и Записоцкий сидели в СИЗО, новым главой УАФ стал Андрей Шевченко, который полностью сменил руководство организации.

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