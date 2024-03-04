Слідом за Павелком із СІЗО випустили сірого кардинала УАФ Запісоцького

Юрій Запісоцький. Фото: УАФ

Колишній генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький вийшов зі слідчого ізолятора. Раніше це зробив його колишній начальник Андрій Павелко.

Запісоцький вийшов на волю за рішенням суду, повідомив портал "Трибуна".

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Запісоцький тепер на волі

За інформацією джерела, Запісоцький після восьми місяців перебування залишив СІЗО. Пов'язано це із закінченням розслідування щодо нього.

Запісоцький та Павелко є підозрюваними у кримінальній справі про розкрадання коштів, виділених УЄФА на будівництво заводу з виготовлення штучних футбольних полів.

Як стало відомо, досудове розслідування з провадження завершено і зараз Запісоцького та Павелко знайомлять із деталями кримінальної справи.

Поки Павелко та Запісоцький сиділи в СІЗО, новим головою УАФ став Андрій Шевченко, який повністю змінив керівництво організації.

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