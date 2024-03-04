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Слідом за Павелком із СІЗО випустили сірого кардинала УАФ Запісоцького

4 березня 2024 19:30
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Агабекян Карен
редактор
Слідом за Павелком із СІЗО випустили сірого кардинала УАФ Запісоцького
Юрій Запісоцький. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький вийшов зі слідчого ізолятора. Раніше це зробив його колишній начальник Андрій Павелко.

Запісоцький вийшов на волю за рішенням суду, повідомив портал "Трибуна".

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Андрій Павелко під час футбольного матчу Фото: УНІАН

Запісоцький тепер на волі

За інформацією джерела, Запісоцький після восьми місяців перебування залишив СІЗО. Пов'язано це із закінченням розслідування щодо нього.

Запісоцький та Павелко є підозрюваними у кримінальній справі про розкрадання коштів, виділених УЄФА на будівництво заводу з виготовлення штучних футбольних полів.

Як стало відомо, досудове розслідування з провадження завершено і зараз Запісоцького та Павелко знайомлять із деталями кримінальної справи.

Поки Павелко та Запісоцький сиділи в СІЗО, новим головою УАФ став Андрій Шевченко, який повністю змінив керівництво організації.

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корупція
УАФ
футбол
Андрій Павелко
Юрій Запісоцький

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