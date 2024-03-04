Педрі та Де Йонг нескоро повернуться на поле — Барселона зробила заяву щодо гравців

Френкі Де Йонг не зміг самостійно піти з поля. Фото: REUTERS/Vincent West

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес не зможе виставити оптимальний склад на матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів проти "Наполі". Півзахисники Френкі Де Йонг та Педрі надовго потрапили до лазарету.

Відразу два гравці "синьо-гранатових" отримали серйозні травми, повідомляє Marca.

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Педрі у першому матчі з "Наполі". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Що відомо про травми Педрі та Де Йонга

У першому таймі матчу з "Атлетиком" спочатку Френкі Де Йонг, а потім Педрі отримали пошкодження з різницею десять хвилин. Нідерландський півзахисник не зміг самостійно залишити поле, його вивезли спеціальним автомобілем.

Представник медичного штабу "Барселони" вже прокоментував характер травм футболістів. Френкі Де Йонг отримав розтягнення правої кісточки. Ситуація з Педрі виявилася складнішою. Іспанець має рецидив травми підколінного сухожилля. Молодий футболіст отримав дев'ять серйозних пошкоджень у кар'єрі, адже йому ще не виповнилося 22 роки.

Обидва футболісти не зможуть зіграти з "Наполі" у поєдинку у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у вівторок, 12 березня. Перша гра суперників завершилася нічиєю з рахунком 2:2.

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