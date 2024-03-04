Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — Барселона сделала заявление по игрокам arrow

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — Барселона сделала заявление по игрокам

4 марта 2024 09:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — Барселона сделала заявление по игрокам
Фрэнки Де Йонг не смог самостоятельно уйти с поля. Фото: REUTERS/Vincent West
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес не сможет выставить оптимальный состав на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против "Наполи". Полузащитники Фрэнки Де Йонг и Педри надолго попали в лазарет. 

Сразу два игрока "сине-гранатовых" получили серьезные травмы, сообщает Marca

Читайте также:

В рамках 27 тура испанской Ла Лиги "Барселона" не сумела обыграть на выезде "Атлетик" из Бильбао. Поединок завершился вничью со счетом 0:0. Команда Хави Эрнандеса потеряла не только важные баллы, но и двух футболистов основного состава. 

Педри
Педри в первом матче с "Наполи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Что известно о травмах Педри и Де Йонга 

В первом тайме матча с "Атлетиком" сначала Фрэнки Де Йонг, а потом Педри получили повреждения с разницей в десять минут. Нидерландский полузащитник не смог самостоятельно покинуть поле, его вывезли на специальном автомобиле. 

Представитель медицинского штаба "Барселоны" уже прокомментировали характер травм футболистов. Фрэнки Де Йонг получил растяжение правой лодыжки. Ситуация с Педри оказалась более сложной. У испанца рецидив травмы подколенного сухожилия. Молодой футболист получил девять серьезных повреждений в карьере, а ведь ему еще не исполнилось 22 лет. 

Оба футболисты не смогут сыграть с "Наполи" в ответном поединке 1/8 Лиги чемпионов. Матч состоится во вторник, 12 марта. Первая игра соперников завершилась ничьей со счетом 2:2. 

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина. 

"Жирона" продаст Цыганкова — куда перейдет украинец

спорт
футбол
Барселона
Педри
Фрэнки Де Йонг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году