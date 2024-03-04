Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — Барселона сделала заявление по игрокам

Фрэнки Де Йонг не смог самостоятельно уйти с поля. Фото: REUTERS/Vincent West

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес не сможет выставить оптимальный состав на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против "Наполи". Полузащитники Фрэнки Де Йонг и Педри надолго попали в лазарет.

Сразу два игрока "сине-гранатовых" получили серьезные травмы, сообщает Marca.

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В рамках 27 тура испанской Ла Лиги "Барселона" не сумела обыграть на выезде "Атлетик" из Бильбао. Поединок завершился вничью со счетом 0:0. Команда Хави Эрнандеса потеряла не только важные баллы, но и двух футболистов основного состава.

Педри в первом матче с "Наполи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Что известно о травмах Педри и Де Йонга

В первом тайме матча с "Атлетиком" сначала Фрэнки Де Йонг, а потом Педри получили повреждения с разницей в десять минут. Нидерландский полузащитник не смог самостоятельно покинуть поле, его вывезли на специальном автомобиле.

Представитель медицинского штаба "Барселоны" уже прокомментировали характер травм футболистов. Фрэнки Де Йонг получил растяжение правой лодыжки. Ситуация с Педри оказалась более сложной. У испанца рецидив травмы подколенного сухожилия. Молодой футболист получил девять серьезных повреждений в карьере, а ведь ему еще не исполнилось 22 лет.

Оба футболисты не смогут сыграть с "Наполи" в ответном поединке 1/8 Лиги чемпионов. Матч состоится во вторник, 12 марта. Первая игра соперников завершилась ничьей со счетом 2:2.

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