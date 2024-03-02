Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом
В Украинскую премьер-лигу может вернуться бывший игрок "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес. Но это будет не возвращение в топовые клубы.
По информации портала Sport.ua, 36-летнего футболиста хочет подписать житомирское "Полесье".
Новый вызов для Мораеса
По информации источника, в Мораесе заинтересовались из-за того, что на весеннюю часть сезона в "Полесье" из форвардов остались только Филипп Будковский и перешедший из Второй лиги Денис Ндукве. Ранее команду покинул арендованный у "Крузейро" бразилец Ариэльсон.
Мораес стал интересен "Полесью" после того, как не удалось договориться о переходе с форвардом из Франции.
Источник отметил, что игрока предложили клубу агенты. С 1 июля Мораес находится в статусе свободного агента. Предыдущий клуб игрока "Коринтианс" не хотел продлевать с ним контракт.
Кроме "Динамо" и "Шахтера" Мораес в Украине также играл за донецкий "Металлург". Во всех украинских командах бразилец был одним из лидеров.
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