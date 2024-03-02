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Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом

2 марта 2024 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом
Жуниор Мораес в сборной Украины. Фото: REUTERS
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Украинскую премьер-лигу может вернуться бывший игрок "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес. Но это будет не возвращение в топовые клубы.

По информации портала Sport.ua, 36-летнего футболиста хочет подписать житомирское "Полесье".

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По информации источника, в Мораесе заинтересовались из-за того, что на весеннюю часть сезона в "Полесье" из форвардов остались только Филипп Будковский и перешедший из Второй лиги Денис Ндукве. Ранее команду покинул арендованный у "Крузейро" бразилец Ариэльсон.

Мораес стал интересен "Полесью" после того, как не удалось договориться о переходе с форвардом из Франции.

Источник отметил, что игрока предложили клубу агенты. С 1 июля Мораес находится в статусе свободного агента. Предыдущий клуб игрока "Коринтианс" не хотел продлевать с ним контракт.

Кроме "Динамо" и "Шахтера" Мораес в Украине также играл за донецкий "Металлург". Во всех украинских командах бразилец был одним из лидеров.

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Жуниор Мораес

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