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Бывший игрок Динамо станет ассистентом Луческу в известном клубе

4 марта 2024 11:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший игрок Динамо станет ассистентом Луческу в известном клубе
Мирча Луческу во время работы в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Румынский тренер Мирча Луческу в ближайшее время может возглавить "Динамо". Опытный специалист получит сразу два предложения о работе в клубах с таким названием. 

Луческу находится в отпуске с ноября прошлого года после отставки из киевского "Динамо", напоминает Totalno

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Мирча Луческу не собирается на пенсию. В конце осени 2023 года опытный специалист досрочно ушел из киевского "Динамо". Его следующая команда может носить такое же название. 

Огнен Вукоевич
Огнен Вукоевич во время работы в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Какой клуб возглавит Луческу? 

Чемпион Хорватии испытывает игровой кризис в нынешнем сезоне. Загребское "Динамо" после 25 туров занимает только третье место в турнирной таблице. Лидирует "Риека", от которой "Динамо" отстает на пять баллов. 

Руководство хорватского клуба обсуждает возможность увольнения главного тренера команды Сергея Якировича. Главным претендентом на этот пост является 78-летний Мирча Луческу. Румынский специалист хочет пригласить в свой тренерский штаб Огнена Вукоевича. 

Огнен Вукоевич
Огнен Вукоевич на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший полузащитник сборной Хорватии выступал в составе киевского "Динамо" с 2008 по 2015 годы. С 2020 по 2022 он работал ассистентом главного тренера украинской команды. 

Также в услугах Мирчи Луческу заинтересовано "Динамо" из Бухареста. 

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина. 

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спорт
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Динамо
Мирча Луческу
тренер

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