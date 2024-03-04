Бывший игрок Динамо станет ассистентом Луческу в известном клубе
Румынский тренер Мирча Луческу в ближайшее время может возглавить "Динамо". Опытный специалист получит сразу два предложения о работе в клубах с таким названием.
Луческу находится в отпуске с ноября прошлого года после отставки из киевского "Динамо", напоминает Totalno.
Мирча Луческу не собирается на пенсию. В конце осени 2023 года опытный специалист досрочно ушел из киевского "Динамо". Его следующая команда может носить такое же название.
Какой клуб возглавит Луческу?
Чемпион Хорватии испытывает игровой кризис в нынешнем сезоне. Загребское "Динамо" после 25 туров занимает только третье место в турнирной таблице. Лидирует "Риека", от которой "Динамо" отстает на пять баллов.
Руководство хорватского клуба обсуждает возможность увольнения главного тренера команды Сергея Якировича. Главным претендентом на этот пост является 78-летний Мирча Луческу. Румынский специалист хочет пригласить в свой тренерский штаб Огнена Вукоевича.
Бывший полузащитник сборной Хорватии выступал в составе киевского "Динамо" с 2008 по 2015 годы. С 2020 по 2022 он работал ассистентом главного тренера украинской команды.
Также в услугах Мирчи Луческу заинтересовано "Динамо" из Бухареста.
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