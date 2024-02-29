Павелко вышел из тюрьмы — что будет с экс-президентом УАФ

Андрей Павелко во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Бывший президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко оказался на свободе. Он провел под стражей несколько месяцев.

Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство адвокатов экс-главы УАФ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

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Андрей Павелко обвиняют в хищении государственных средств. Согласно версии прокурора, речь идет о 26 миллионах гривен из тех денег, которые были выделены на изготовление искусственного газона для футбольных полей. Вместе с экс-президентом УАФ под следствием находится и бывший генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий.

Андрей Павелко во время работы в УАФ. Фото: УНИАН

Павелко выпустили на свободу

Бывший руководитель украинского футбола содержался в СИЗО с июня 2023 года. Шевченковский районный суд Львова каждые два месяца продлевал срок заключения функционера еще на 60 дней. Очередное судебное заседание должно было состояться 16 марта этого года, однако Андрея Павелко освободили из-под стражи в конце февраля.

Сам Павелко считает судебный процесс "преследованием" и заказной работой конкурентов. В то время как он содержался в СИЗО, состоялся Внеочередной конгресс УАФ. На нем был избран новый президент организации, которым стал Андрей Шевченко.

Пока не известно, будет ли продолжено судебное разбирательство над Павелко. Он называл одной из причин давления на себя то, что функционер долго отказывался освободить должность главы УАФ.

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