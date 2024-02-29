Павелко вийшов із в'язниці — що буде з експрезидентом УАФ

Андрій Павелко під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Колишній президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко опинився на волі. Він провів під вартою багато місяців.

Апеляційний суд Львова задовольнив клопотання адвокатів ексголови УАФ, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

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Андрій Павелко звинувачують у розкраданні державних коштів. Згідно з версією прокурора, йдеться про 26 мільйонів гривень із тих грошей, які були виділені на виготовлення штучного газону для футбольних полів. Разом з експрезидентом УАФ під слідством перебуває і колишній генеральний секретар організації Юрій Запісоцький.

Андрій Павелко під час роботи в УАФ Фото: УНІАН

Павелка випустили на волю

Колишній керівник українського футболу утримувався у СІЗО з червня 2023 року. Шевченківський районний суд Львова щодва місяці продовжував термін ув'язнення функціонера ще на 60 днів. Чергове судове засідання мало відбутися 16 березня цього року, проте Андрія Павелка звільнили з-під варти наприкінці лютого.

Сам Павелко вважає судовий процес "переслідуванням" та замовною роботою конкурентів. У той час, як він утримувався в СІЗО, відбувся Позачерговий конгрес УАФ. На ньому було обрано нового президента організації, яким став Андрій Шевченко.

Поки не відомо, чи буде продовжено судовий розгляд Павелка. Він називав однією з причин тиску на те, що функціонер довго відмовлявся звільнити посаду голови УАФ.

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