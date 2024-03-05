Голанн попросив Мессі завершити кар'єру

Ерлінг Голанн перед пресконференцією. Фото: REUTERS/Carl Recine

Форвард збірної Норвегії та англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн збирається стати найкращим футболістом світу. Він чесно відповів на запитання, коли це станеться.

Норвежець вважає, що Ліонель Мессі досі є найкращим гравцем на планеті, повідомляє Sky Sports.

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Ерлінг Голанн не приховує честолюбних амбіцій. Він хоче не просто вписати своє ім'я в історію футболу, але залишити таку спадщину, щоби наступні покоління вболівальників довго її згадували.

Ерлінг Голанн забиває гол на фоні Кевіна Де Брюйне. Фото: REUTERS/Carl Recine

Голанн не хоче конкурувати з Мессі

Форвард "Манчестер Сіті" впевнений, що Лео Мессі досі є найкращим футболістом в історії цього виду спорту. Голанн вважає, що тільки після того, як аргентинець завершить кар'єру, він матиме шанс наблизитися до рівня Мессі.

З Ліонеля Мессі намагаються зняти футболку. Фото:Reuters/Nathan Ray Seebeck

У сезоні 2023/2024 Ерлінг Голанн провів за "Манчестер Сіті" 31 поєдинок у всіх турнірах. Він забив 28 м'ячів та зробив шість результативних передач.

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