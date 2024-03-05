Голанн попросив Мессі завершити кар'єру
Форвард збірної Норвегії та англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн збирається стати найкращим футболістом світу. Він чесно відповів на запитання, коли це станеться.
Норвежець вважає, що Ліонель Мессі досі є найкращим гравцем на планеті, повідомляє Sky Sports.
Ерлінг Голанн не приховує честолюбних амбіцій. Він хоче не просто вписати своє ім'я в історію футболу, але залишити таку спадщину, щоби наступні покоління вболівальників довго її згадували.
Голанн не хоче конкурувати з Мессі
Форвард "Манчестер Сіті" впевнений, що Лео Мессі досі є найкращим футболістом в історії цього виду спорту. Голанн вважає, що тільки після того, як аргентинець завершить кар'єру, він матиме шанс наблизитися до рівня Мессі.
У сезоні 2023/2024 Ерлінг Голанн провів за "Манчестер Сіті" 31 поєдинок у всіх турнірах. Він забив 28 м'ячів та зробив шість результативних передач.
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