Реал виступить проти іспанських суддів через скандал у матчі з Валенсією
Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес незадоволений роботою іспанських арбітрів у матчах Ла-Ліги. "Королівський клуб" має намір домогтися усунення від роботи рефері Хесуса Хіля Мансано.
У "Реалі" впевнені, що через помилки суддя команда втратила важливі бали, повідомляє Marca.
У матчі 27 туру чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" зіграв унічию з "Валенсією" (2:2). На останній компенсованій хвилині Джуд Беллінгем забив третій гол мадридців, але за секунду раніше головний суддя Хесус Хіль Мансано подав сигнал про закінчення поєдинку.
Помста "Реала" арбітрам
Після фінального свистка футболісти мадридської команди почали скандалити просто на полі. Гравці на чолі з головним тренером "Реала" Карло Анчелотті оточили суддівську бригаду та поводилися агресивно. Мансано був змушений показати червону картку Джуду Беллінгему.
Флорентіно Перес теж був у нестямі від люті через результат матчу. Президент "Реала" має намір домогтися скасовування дискваліфікації Беллінгема, а також усунути Мансано від роботи на матчах чемпіонату Іспанії.
Окрім цього, Перес має намір запустити на клубному телеканалі "Реала" щотижневу передачу, в якій авторитетні експерти обговорюватимуть роботу суддів. Президент "королівського клубу" впевнений, що проти його команди ведеться цілеспрямована кампанія. Її мета — не дозволити "Реалу" стати чемпіоном Іспанії.
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