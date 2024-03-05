Реал виступить проти іспанських суддів через скандал у матчі з Валенсією

Тренер "Реала" Карло Анчелотті сперечається з арбітром Хілем Мансано. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес незадоволений роботою іспанських арбітрів у матчах Ла-Ліги. "Королівський клуб" має намір домогтися усунення від роботи рефері Хесуса Хіля Мансано.

У "Реалі" впевнені, що через помилки суддя команда втратила важливі бали, повідомляє Marca.

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У матчі 27 туру чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" зіграв унічию з "Валенсією" (2:2). На останній компенсованій хвилині Джуд Беллінгем забив третій гол мадридців, але за секунду раніше головний суддя Хесус Хіль Мансано подав сигнал про закінчення поєдинку.

Андрій Лунін теж сперечався із суддею. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Помста "Реала" арбітрам

Після фінального свистка футболісти мадридської команди почали скандалити просто на полі. Гравці на чолі з головним тренером "Реала" Карло Анчелотті оточили суддівську бригаду та поводилися агресивно. Мансано був змушений показати червону картку Джуду Беллінгему.

Беллінгем забиває третій гол. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Флорентіно Перес теж був у нестямі від люті через результат матчу. Президент "Реала" має намір домогтися скасовування дискваліфікації Беллінгема, а також усунути Мансано від роботи на матчах чемпіонату Іспанії.

Окрім цього, Перес має намір запустити на клубному телеканалі "Реала" щотижневу передачу, в якій авторитетні експерти обговорюватимуть роботу суддів. Президент "королівського клубу" впевнений, що проти його команди ведеться цілеспрямована кампанія. Її мета — не дозволити "Реалу" стати чемпіоном Іспанії.

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