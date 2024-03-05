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Реал виступить проти іспанських суддів через скандал у матчі з Валенсією

5 березня 2024 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал виступить проти іспанських суддів через скандал у матчі з Валенсією
Тренер "Реала" Карло Анчелотті сперечається з арбітром Хілем Мансано. Фото: REUTERS/Pablo Morano
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес незадоволений роботою іспанських арбітрів у матчах Ла-Ліги. "Королівський клуб" має намір домогтися усунення від роботи рефері Хесуса Хіля Мансано.

У "Реалі" впевнені, що через помилки суддя команда втратила важливі бали, повідомляє Marca.

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У матчі 27 туру чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" зіграв унічию з "Валенсією" (2:2). На останній компенсованій хвилині Джуд Беллінгем забив третій гол мадридців, але за секунду раніше головний суддя Хесус Хіль Мансано подав сигнал про закінчення поєдинку.

Андрій Лунін
Андрій Лунін теж сперечався із суддею. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Помста "Реала" арбітрам

Після фінального свистка футболісти мадридської команди почали скандалити просто на полі. Гравці на чолі з головним тренером "Реала" Карло Анчелотті оточили суддівську бригаду та поводилися агресивно. Мансано був змушений показати червону картку Джуду Беллінгему.

Джуд Беллінгем
Беллінгем забиває третій гол. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Флорентіно Перес теж був у нестямі від люті через результат матчу. Президент "Реала" має намір домогтися скасовування дискваліфікації Беллінгема, а також усунути Мансано від роботи на матчах чемпіонату Іспанії.

Окрім цього, Перес має намір запустити на клубному телеканалі "Реала" щотижневу передачу, в якій авторитетні експерти обговорюватимуть роботу суддів. Президент "королівського клубу" впевнений, що проти його команди ведеться цілеспрямована кампанія. Її мета — не дозволити "Реалу" стати чемпіоном Іспанії.

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спорт
футбол
судді
Реал Мадрид
Іспанська Ла Ліга
Карло Анчелотті

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