Довбик піде з Жирони вже влітку — відомо, де гратиме українець

Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик готується до переходу до іншої команди. Він може змінити клуб вже під час найближчого літнього трансферного вікна.

Один із найкращих бомбардирів Ла-Ліги отримає шанс продовжити кар'єру в Англії, повідомляє Daily Mail.

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"Жирона" готується оновити склад футболістів наприкінці цього сезону. Щоліта іспанський клуб відпускає лідерів, що приносить каталонцям великий прибуток. Натомість у команду приходять перспективні футболісти, здатні проявити себе та підвищити власну трансферну вартість. Найближче міжсезоння не стане винятком.

Довбік та Блінд на тренуванні "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Куди піде Довбик

Одразу декілька відомих клубів зацікавлені у переході форварда збірної України. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик забив уже 14 голів в іспанській Ла-Лізі. Високий, потужний та досвідчений форвард привернув увагу туринського "Ювентуса", лондонського "Арсеналу" та "Ньюкасла".

До цих клубів приєдналася дортмундська "Боруссія". Віцечемпіони Німеччини готові запропонувати "Жироні" 40 млн євро за умови, що виплата здійснюватиметься протягом двох років. Тренерський штаб "Боруссії" не сумнівається, що Довбик швидко адаптується у Бундеслізі та стане одним із лідерів дортмундської команди.

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