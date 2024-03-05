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Довбик піде з Жирони вже влітку — відомо, де гратиме українець

5 березня 2024 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик піде з Жирони вже влітку — відомо, де гратиме українець
Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик готується до переходу до іншої команди. Він може змінити клуб вже під час найближчого літнього трансферного вікна.

Один із найкращих бомбардирів Ла-Ліги отримає шанс продовжити кар'єру в Англії, повідомляє Daily Mail.

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"Жирона" готується оновити склад футболістів наприкінці цього сезону. Щоліта іспанський клуб відпускає лідерів, що приносить каталонцям великий прибуток. Натомість у команду приходять перспективні футболісти, здатні проявити себе та підвищити власну трансферну вартість. Найближче міжсезоння не стане винятком.

Довбік та Блінд
Довбік та Блінд на тренуванні "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Куди піде Довбик

Одразу декілька відомих клубів зацікавлені у переході форварда збірної України. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик забив уже 14 голів в іспанській Ла-Лізі. Високий, потужний та досвідчений форвард привернув увагу туринського "Ювентуса", лондонського "Арсеналу" та "Ньюкасла".

До цих клубів приєдналася дортмундська "Боруссія". Віцечемпіони Німеччини готові запропонувати "Жироні" 40 млн євро за умови, що виплата здійснюватиметься протягом двох років. Тренерський штаб "Боруссії" не сумнівається, що Довбик швидко адаптується у Бундеслізі та стане одним із лідерів дортмундської команди.

Нагадаємо, Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Слідом за Павелком із СІЗО випустили сірого кардинала УАФ Запісоцького. 

спорт
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Артем Довбик
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