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Тимошенко може придбати Динамо, — Гончаренко

6 березня 2024 14:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тимошенко може придбати Динамо, — Гончаренко
Футболісти перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий український політик готується придбати київське "Динамо". Найтитулованіший клуб України може змінити власника.

Про ймовірний продаж столичної команди на своєму каналі в Telegram розповів народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Відомий політик Олексій Гончаренко несподівано повідомив про можливу зміну власника київського "Динамо". Новим президентом клубу може стати колишній заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. При цьому сам Гончаренко критично ставиться до цієї інформації.

Повідомлення Олексій Гончаренко
Повідомлення Олексій Гончаренко. Фото: скриншот telegram

Продаж "Динамо"

Чутки про фінансові проблеми київського клубу вже давно циркулюють в українській пресі. За останні десять років неодноразово виникали чутки, що "Динамо" може бути продано. Однак Ігор Суркіс залишається президентом "біло-синіх".

Динамо Київ
Гравці святкують гол. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамо" стало акціонерним товариством і перейшло під контроль Григорія Суркіса ще 1993 року. З того часу київська команда 16 разів виграла чемпіонат України та додала до цього 13 перемог у національному Кубку. "Біло-сині" грали у півфіналі Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Нагадаємо, Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

Голанн попросив Мессі завершити кар'єру. 

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Олексій Гончаренко
спорт
футбол
Динамо
Ігор Суркіс
Григорій Суркіс

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