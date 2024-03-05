Колишній тренер Динамо розповів, чого чекає від роботи Шовковського

Тренер Олександр Шовковський під час виконання національного гімну. Фото: пресслужба "Динамо"

Екснаставник збірної України Йожеф Сабо зробив перші підсумки роботи Олександра Шовковського на посаді головного тренера київського "Динамо". Експерт не сумнівається у майбутньому успіху молодого фахівця.

Сабо розповів, як Шовковський з'явився в основному складі "біло-синіх", повідомляє Sport.ua.

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Йожеф Сабо досі спостерігає за результатами "Динамо". У свої 84 роки він залишився вболівальником столичної команди, яку колись спричиняв звання чемпіона України. Крім завоювання трофеїв, Сабо відкрив для столичної команди декількох футболістів, які пізніше стали легендами клубу.

Олександр Шовковський спостерігає за грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Шовковський потрапив до "Динамо"

Колишній тренер "біло-синіх" розповів, що помітив Шовковського ще тоді, коли Олександра захищав ворота "Динамо-2". В одному з матчів юний голкіпер припустився кількох помилок, після чого його хотіли перевести в третю команду. Проте Сабо розглянув потенціал Шовковського та забрав його до основного складу разом із Головком та Косовським.

Сабо не сумнівається в тому, що Шовковський зможе досягти успіхів на тренерській ниві. За словами експерта, це неминуче станеться. "Якщо не сьогодні, то завтра чи післязавтра", — заявив колишній тренер.

Під керівництвом Олександра Шовковського "Динамо" не програвало у чемпіонаті України. Переможна серія "біло-синіх" триває з листопада минулого року.

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