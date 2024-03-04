Шевченко розповів, що буде з Мудриком та іншими футболістами за кордоном

Михайло Мудрик у грі проти "Брентфорду". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко розповів, що буде із футболістами, які поїхали за кордон. Ці спортсмени порушили термін повернення до України.

Шевченко пояснив, чи штрафуватимуть гравців збірної України, повідомляє "Трибуна".

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У Міністерстві спорту та молодіжної політики опублікували список українських спортсменів, які прострочили дозвіл на виїзд за кордон. У цьому списку опинились і провідні футболісти країни, які виступають у складі закордонних клубів.

Андрій Шевченко під час матчу чемпіонату України. Фото: скриншот YouTube

Вердикт Шевченка по Мудрику та іншими гравцями

Глава УАФ вважає індивідуальною відповідальністю рішення футболістів повертатися до України чи не робити цього. Андрій Шевченко заявив, що Михайло Мудрик, Артем Довбик, Віталій Миколенко та інші футболісти здатні принести користь там, де вони зараз опинилися.

Президент УАФ зазначив, що українські футболісти не втекли з країни, а ефективно користуються державою за кордоном. Андрій Шевченко не збирається вводити будь-які штрафні санкції щодо цих гравців.

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