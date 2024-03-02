Шевченко назвав суму боргів УАФ після правління Павелка

Ексглава УАФ Андрій Павелко. Фото: УАФ

Після зміни президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка на Андрія Шевченка сплив дефіцит бюджету. Сума виявилася дуже великою як для УАФ.

Про дефіцит бюджету Шевченко розповів в інтерв'ю "Трибуні".

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Шевченко розповів про дефіцит бюджету

За словами Шевченка, на цю мить УАФ має дефіцит бюджету у розмірі 105 млн гривень. При цьому зараз в організації відбувається аудит за останні дев'ять років, який може показати інші цифри дефіциту.

"У нас дефіцит бюджету — 105 мільйонів гривень. Але після аудиту стане зрозуміліше. Слід почекати, оскільки проводиться аудит за 9 років", — сказав Шевченко.

Також глава УАФ зазначив, що проводить не лише фінансовий, а й операційний аудит, який проаналізує адміністративну діяльність Української асоціації футболу. Результати аудиту Шевченко пообіцяв зробити публічними.

Зазначимо, що колишній глава УАФ Павелко проходить підозрюваним у корупційній кримінальній справі.

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