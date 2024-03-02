Шевченко назвав суму боргів УАФ після правління Павелка
Після зміни президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка на Андрія Шевченка сплив дефіцит бюджету. Сума виявилася дуже великою як для УАФ.
Про дефіцит бюджету Шевченко розповів в інтерв'ю "Трибуні".
Шевченко розповів про дефіцит бюджету
За словами Шевченка, на цю мить УАФ має дефіцит бюджету у розмірі 105 млн гривень. При цьому зараз в організації відбувається аудит за останні дев'ять років, який може показати інші цифри дефіциту.
"У нас дефіцит бюджету — 105 мільйонів гривень. Але після аудиту стане зрозуміліше. Слід почекати, оскільки проводиться аудит за 9 років", — сказав Шевченко.
Також глава УАФ зазначив, що проводить не лише фінансовий, а й операційний аудит, який проаналізує адміністративну діяльність Української асоціації футболу. Результати аудиту Шевченко пообіцяв зробити публічними.
Зазначимо, що колишній глава УАФ Павелко проходить підозрюваним у корупційній кримінальній справі.
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