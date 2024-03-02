Шевченко підтвердив, що Україна змінить форму Joma на всесвітньовідомий бренд
Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко розповів, навіщо відвідував штаб-квартиру бренду Adidas. Це пов'язано з екіпіруванням збірних України.
Про це глава УАФ повідомив в інтерв'ю "Трибуні".
Зазначимо, що зараз збірні України одягає популярний іспанський бренд спортивного екіпірування Joma.
Шевченко хоче переодягнути збірну України
За словами президента УАФ, він веде переговори з брендом Adidas про можливу співпрацю, оскільки закінчується контракт із Joma.
"У нас закінчується контракт з Joma, і ми маємо повне право зустрітися з потенційними партнерами. Adidas — класна компанія, вона колись з нами співпрацювала. І я відверто кажу, що так, у нас є діалог з ними щодо можливої співпраці", — сказав Шевченко.
Глава УАФ зазначив, що вони зараз з Adidas проробляють варіанти, щоб ті стали постачальником екіпірування.
Раніше Adidas вже одягав збірну України. Саме у цьому екіпіруванні Шевченко завершував свої виступи за національну команду.
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