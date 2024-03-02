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Шевченко підтвердив, що Україна змінить форму Joma на всесвітньовідомий бренд

2 березня 2024 12:41
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко підтвердив, що Україна змінить форму Joma на всесвітньовідомий бренд
Андрій Шевченко відповідає на запитання. Фото: УНІАН
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко розповів, навіщо відвідував штаб-квартиру бренду Adidas. Це пов'язано з екіпіруванням збірних України.

Про це глава УАФ повідомив в інтерв'ю "Трибуні".

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Зазначимо, що зараз збірні України одягає популярний іспанський бренд спортивного екіпірування Joma.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко у формі Adidas на Євро-2012. Фото: УЄФА

Шевченко хоче переодягнути збірну України

За словами президента УАФ, він веде переговори з брендом Adidas про можливу співпрацю, оскільки закінчується контракт із Joma.

"У нас закінчується контракт з Joma, і ми маємо повне право зустрітися з потенційними партнерами. Adidas — класна компанія, вона колись з нами співпрацювала. І я відверто кажу, що так, у нас є діалог з ними щодо можливої співпраці", — сказав Шевченко.

Глава УАФ зазначив, що вони зараз з Adidas проробляють варіанти, щоб ті стали постачальником екіпірування.

Раніше Adidas вже одягав збірну України. Саме у цьому екіпіруванні Шевченко завершував свої виступи за національну команду.

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футбол
Андрій Шевченко
Adidas
футбольна форма
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