Шевченко подтвердил, что Украина сменит форму Joma на всемирно известный бренд
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко рассказал, зачем посещал штаб-квартиру бренда Adidas. Это связано с экипировкой сборных Украины.
Об этом глава УАФ сообщил в интервью "Трибуне".
Отметим, что на текущий момент сборные Украины одевает популярный испанский бренд спортивной экипировки Joma.
Шевченко хочет переодеть сборную Украины
По словам президента УАФ, он ведет переговоры с брендом Adidas о возможном сотрудничестве, поскольку истекает контракт с Joma.
"У нас истекает контракт с Joma, и мы имеем полное право встретиться с потенциальными партнерами. Adidas — классная компания, она когда-то с нами сотрудничала. И я открыто говорю, что да, у нас есть диалог с ними относительно возможного сотрудничества", — сказал Шевченко.
Глава УАФ отметил, что они сейчас с Adidas прорабатывают варианты, чтобы те стали поставщиком экипировки.
Ранее Adidas уже одевал сборную Украины. Именно в этой экипировке Шевченко завершал свои выступления за национальную команду.
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