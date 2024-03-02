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Шевченко подтвердил, что Украина сменит форму Joma на всемирно известный бренд

2 марта 2024 12:41
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко подтвердил, что Украина сменит форму Joma на всемирно известный бренд
Андрей Шевченко отвечает на вопросы. Фото: УНИАН
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко рассказал, зачем посещал штаб-квартиру бренда Adidas. Это связано с экипировкой сборных Украины.

Об этом глава УАФ сообщил в интервью "Трибуне".

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Отметим, что на текущий момент сборные Украины одевает популярный испанский бренд спортивной экипировки Joma.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко в форме Adidas на Евро-2012. Фото: УЕФА

Шевченко хочет переодеть сборную Украины

По словам президента УАФ, он ведет переговоры с брендом Adidas о возможном сотрудничестве, поскольку истекает контракт с Joma.

"У нас истекает контракт с Joma, и мы имеем полное право встретиться с потенциальными партнерами. Adidas — классная компания, она когда-то с нами сотрудничала. И я открыто говорю, что да, у нас есть диалог с ними относительно возможного сотрудничества", — сказал Шевченко.

Глава УАФ отметил, что они сейчас с Adidas прорабатывают варианты, чтобы те стали поставщиком экипировки.

Ранее Adidas уже одевал сборную Украины. Именно в этой экипировке Шевченко завершал свои выступления за национальную команду.

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