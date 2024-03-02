Шевченко назвал сумму долгов УАФ после правления Павелко

Экс-глава УАФ Андрей Павелко. Фото: УАФ

После смены президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко на Андрея Шевченко всплыл дефицит бюджета. Сумма оказалась очень внушительной как для УАФ.

О дефиците бюджета Шевченко рассказал в интервью "Трибуне".

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Шевченко рассказал об дефиците бюджета

По словам Шевченко, на текущий момент УАФ имеет дефицит бюджета в размере 105 млн гривен. При этом сейчас в организации проходит аудит за последние девять лет, который может показать другие цифры дефицита.

"У нас дефицит бюджета — 105 миллионов гривен. Но после аудита станет понятнее. Следует подождать, поскольку проводится аудит за 9 лет", — сказал Шевченко.

Также глава УАФ отметил, что проводит не только финансовый, но и операционный аудит, который проанализирует административную деятельность Украинской ассоциации футбола. Результаты аудита Шевченко пообещал сделать публичными.

Отметим, что бывший глава УАФ Павелко проходит подозреваемым по коррупционному уголовному делу.

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