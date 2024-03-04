Шевченко рассказал, что будет с Мудриком и другими футболистами за границей

Михаил Мудрик в игре против "Брентфорда". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, что будет с футболистами, которые уехали за границу. Эти спортсмены нарушили срок возвращения в Украину.

Шевченко объяснил, будут ли штрафовать игроков сборной Украины, сообщает "Трибуна".

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В Министерстве спорта и молодежной политики опубликовали список украинских спортсменов, которые просрочили разрешение на выезд за границу. В этом списке оказались и ведущие футболисты страны, которые выступают в составе зарубежных клубов.

Андрей Шевченко во время матча чемпионата Украины. Фото: скриншот YouTube

Вердикт Шевченко по Мудрику и другим игрокам

Глава УАФ считает индивидуальной ответственностью решение футболистов возвращаться в Украину или не делать этого. Андрей Шевченко заявил, что Михаил Мудрик, Артем Довбик, Виталий Миколенко и другие футболисты способны принести пользу там, где они сейчас оказались.

Президент УАФ отметил, что украинские футболисты не сбежали из страны, а эффективно приносят пользу государству за границей. Андрей Шевченко не собирается вводить какие-либо штрафные санкции в отношении этих игроков.

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