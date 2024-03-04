Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шевченко рассказал, что будет с Мудриком и другими футболистами за границей arrow

Шевченко рассказал, что будет с Мудриком и другими футболистами за границей

4 марта 2024 13:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко рассказал, что будет с Мудриком и другими футболистами за границей
Михаил Мудрик в игре против "Брентфорда". Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, что будет с футболистами, которые уехали за границу. Эти спортсмены нарушили срок возвращения в Украину.

Шевченко объяснил, будут ли штрафовать игроков сборной Украины, сообщает "Трибуна". 

Читайте также:

В Министерстве спорта и молодежной политики опубликовали список украинских спортсменов, которые просрочили разрешение на выезд за границу. В этом списке оказались и ведущие футболисты страны, которые выступают в составе зарубежных клубов. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко во время матча чемпионата Украины. Фото: скриншот YouTube

Вердикт Шевченко по Мудрику и другим игрокам

Глава УАФ считает индивидуальной ответственностью решение футболистов возвращаться в Украину или не делать этого. Андрей Шевченко заявил, что Михаил Мудрик, Артем Довбик, Виталий Миколенко и другие футболисты способны принести пользу там, где они сейчас оказались. 

Президент УАФ отметил, что украинские футболисты не сбежали из страны, а эффективно приносят пользу государству за границей. Андрей Шевченко не собирается вводить какие-либо штрафные санкции в отношении этих игроков. 

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина. 

спорт
футбол
Андрей Шевченко
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Михаил Мудрик

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году