Жирона зробила гравця київського Динамо пріоритетом на літнє трансферне вікно

Гравці іспанської "Жирони". Фото: "Жирона"

Іспанська "Жирона" готується посилювати команду у літнє трансферне вікно. Одним із кандидатів на перехід до них став правий захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик.

Гравця збірної України назвали пріоритетом у захисну лінію, повідомив портал "Футбол 24".

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Тимчика хочуть бачити в Іспанії

Джерела в Іспанії розповіли, що купівлею Тимчика клуб хоче додати команді досвіду, який є у 27-річного футболіста.

"Вони хочуть придбати Тимчика, щоб надати команді досвіду", — сказало джерело.

Цього сезону на позиції лівого захисника у "Жирони" грає молодий бразилець Ян Коуту, який був орендований у "Манчестер Сіті". Завдяки своїм хорошим виступам його або повернуть до "Ман Сіті", або продадуть до топових клубів.

"Жирона" за Тимчика планує заплатити 3-4 млн євро. Реакція киян на цю суму поки що невідома.

Тимчик цього сезону провів за "Динамо" сімнадцять матчів, у яких забив два м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 3 млн євро.

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