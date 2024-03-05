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Жирона зробила гравця київського Динамо пріоритетом на літнє трансферне вікно

5 березня 2024 15:55
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Агабекян Карен
редактор
Жирона зробила гравця київського Динамо пріоритетом на літнє трансферне вікно
Гравці іспанської "Жирони". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Іспанська "Жирона" готується посилювати команду у літнє трансферне вікно. Одним із кандидатів на перехід до них став правий захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик.

Гравця збірної України назвали пріоритетом у захисну лінію, повідомив портал "Футбол 24".

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Олександр Тимчик на тренуванні. Фото: "Динамо" Київ

Тимчика хочуть бачити в Іспанії

Джерела в Іспанії розповіли, що купівлею Тимчика клуб хоче додати команді досвіду, який є у 27-річного футболіста.

"Вони хочуть придбати Тимчика, щоб надати команді досвіду", — сказало джерело.

Цього сезону на позиції лівого захисника у "Жирони" грає молодий бразилець Ян Коуту, який був орендований у "Манчестер Сіті". Завдяки своїм хорошим виступам його або повернуть до "Ман Сіті", або продадуть до топових клубів.

"Жирона" за Тимчика планує заплатити 3-4 млн євро. Реакція киян на цю суму поки що невідома.

Тимчик цього сезону провів за "Динамо" сімнадцять матчів, у яких забив два м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 3 млн євро.

Нагадаємо, Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

"Реал" виступить проти іспанських суддів через скандал у матчі з "Валенсією". 

Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Слідом за Павелком із СІЗО випустили сірого кардинала УАФ Запісоцького.

футбол
Динамо
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Олександр Тимчик

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