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Жирона сделала игрока киевского Динамо приоритетом на летнее трансферное окно

5 марта 2024 15:55
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Агабекян Карен
редактор
Жирона сделала игрока киевского Динамо приоритетом на летнее трансферное окно
Игроки испанской "Жироны". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Испанская "Жирона" готовится усиливать команду в летнее трансферное окно. Одним из кандидатов на переход к ним стал правый защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик.

Игрока сборной Украина даже назвали приоритетом в защитную линию, сообщил портал "Футбол 24".

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Александр Тымчик на тренировке. Фото: "Динамо" Киев

Тымчика хотят видеть в Испании

Источники в Испании рассказали, что за счет Тымчика клуб хочет добавить команде опыта, которым обладает 27-летний футболист.

"Они хотят приобрести Тымчика, чтобы придать команде опыта", — сказал источник.

В текущем сезоне на позиции левого защитника у "Жироны" играет молодой бразилец Ян Коуту, который был арендован в "Манчестер Сити". Благодаря своим хорошим выступлениям его либо вернут в "Ман Сити", либо продадут в топовые клубы.

"Жирона" за Тымчика планирует заплатить 3-4 млн евро. Реакция киевлян на эту сумму пока неизвестна.

Тымчик в текущем сезоне провел за "Динамо" семнадцать матчей, в которых забил два мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 3 млн евро.

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

"Реал" выступит против испанских судей из-за скандала в матче с "Валенсией".

Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.

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