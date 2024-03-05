Жирона сделала игрока киевского Динамо приоритетом на летнее трансферное окно

Игроки испанской "Жироны". Фото: "Жирона"

Испанская "Жирона" готовится усиливать команду в летнее трансферное окно. Одним из кандидатов на переход к ним стал правый защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик.

Игрока сборной Украина даже назвали приоритетом в защитную линию, сообщил портал "Футбол 24".

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Тымчика хотят видеть в Испании

Источники в Испании рассказали, что за счет Тымчика клуб хочет добавить команде опыта, которым обладает 27-летний футболист.

"Они хотят приобрести Тымчика, чтобы придать команде опыта", — сказал источник.

В текущем сезоне на позиции левого защитника у "Жироны" играет молодой бразилец Ян Коуту, который был арендован в "Манчестер Сити". Благодаря своим хорошим выступлениям его либо вернут в "Ман Сити", либо продадут в топовые клубы.

"Жирона" за Тымчика планирует заплатить 3-4 млн евро. Реакция киевлян на эту сумму пока неизвестна.

Тымчик в текущем сезоне провел за "Динамо" семнадцать матчей, в которых забил два мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 3 млн евро.

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