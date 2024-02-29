Защитник Динамо может перейти в Жирону
Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Тымчик оказался в сфере интересов испанского клуба. Летом этого года футболист может присоединиться к Артему Довбику и своему бывшему партнеру по столичной команде Виктору Цыганкову.
"Динамо" может заработать большие деньги на продаже своего игрока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 24".
Тренерский штаб "Жироны" попросил руководство клуба подписать нового правого защитника. Это связано с уходом Яна Коуту из каталонской команды летом 2024 года. Наставник Мичел Санчес стремится как можно быстрее закрыть эту позицию.
Трансфер Тымчика в "Жирону"
Каталонцы интересовались 27-летним украинским защитником еще несколько месяцев назад. Однако "Жирона" не решилась сделать "Динамо" предложение по игроку, который в то время был травмирован. В ближайшее время "бело-красные" активизируют переговоры по трансферу Александра Тымчика.
Контракт защитника с "Динамо" действует до лета 2025-го года. "Жирона" готова предложить за Тымчика четыре миллиона евро. Каталонцы хотят договориться о переходе футболиста до конца весны этого года.
В сезоне 2023/2024 Александр Тымчик сыграл за "Динамо" 16 поединков, в которых забил два мяча.
Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер.
Холанн провел переговоры с "Барселоной" — насколько реален трансфер.
Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба.
Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.
Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.
Читайте Новини.LIVE!