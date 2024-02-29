Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Защитник Динамо может перейти в Жирону arrow

Защитник Динамо может перейти в Жирону

29 февраля 2024 11:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Защитник Динамо может перейти в Жирону
Футболисты "Динамо" на разминке. Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Тымчик оказался в сфере интересов испанского клуба. Летом этого года футболист может присоединиться к Артему Довбику и своему бывшему партнеру по столичной команде Виктору Цыганкову. 

"Динамо" может заработать большие деньги на продаже своего игрока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 24". 

Читайте также:

Тренерский штаб "Жироны" попросил руководство клуба подписать нового правого защитника. Это связано с уходом Яна Коуту из каталонской команды летом 2024 года. Наставник Мичел Санчес стремится как можно быстрее закрыть эту позицию. 

Александр Тымчик
Александр Тымчик на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Трансфер Тымчика в "Жирону" 

Каталонцы интересовались 27-летним украинским защитником еще несколько месяцев назад. Однако "Жирона" не решилась сделать "Динамо" предложение по игроку, который в то время был травмирован. В ближайшее время "бело-красные" активизируют переговоры по трансферу Александра Тымчика. 

Александр Тымчик
Александр Тымчик в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Контракт защитника с "Динамо" действует до лета 2025-го года. "Жирона" готова предложить за Тымчика четыре миллиона евро. Каталонцы хотят договориться о переходе футболиста до конца весны этого года. 

В сезоне 2023/2024 Александр Тымчик сыграл за "Динамо" 16 поединков, в которых забил два мяча. 

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

Холанн провел переговоры с "Барселоной" — насколько реален трансфер. 

Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду

спорт
футбол
Динамо
Футбол трансферы
Жирона
Александр Тымчик

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году