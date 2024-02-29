Защитник Динамо может перейти в Жирону

Футболисты "Динамо" на разминке. Фото: пресс-служба клуба

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Тымчик оказался в сфере интересов испанского клуба. Летом этого года футболист может присоединиться к Артему Довбику и своему бывшему партнеру по столичной команде Виктору Цыганкову.

"Динамо" может заработать большие деньги на продаже своего игрока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 24".

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Тренерский штаб "Жироны" попросил руководство клуба подписать нового правого защитника. Это связано с уходом Яна Коуту из каталонской команды летом 2024 года. Наставник Мичел Санчес стремится как можно быстрее закрыть эту позицию.

Александр Тымчик на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер Тымчика в "Жирону"

Каталонцы интересовались 27-летним украинским защитником еще несколько месяцев назад. Однако "Жирона" не решилась сделать "Динамо" предложение по игроку, который в то время был травмирован. В ближайшее время "бело-красные" активизируют переговоры по трансферу Александра Тымчика.

Александр Тымчик в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Контракт защитника с "Динамо" действует до лета 2025-го года. "Жирона" готова предложить за Тымчика четыре миллиона евро. Каталонцы хотят договориться о переходе футболиста до конца весны этого года.

В сезоне 2023/2024 Александр Тымчик сыграл за "Динамо" 16 поединков, в которых забил два мяча.

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер.

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