Известный болельщик Динамо погиб на фронте в составе 3-й ОШБр

Егор Волошин в армии. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сообщество футбольных болельщиков получило трагическое известие с фронта. Представитель движения ультрас "Динамо" Егор "Кобзар" Волошин навсегда вошел в пантеон бессмертных героев.

Известный болельщик киевского клуба вернется с фронта "на щите", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

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Кем был Егор Волошин

Болельщик "Динамо" был известен среди ультрас не только киевского клуба, но и всей страны. В начале полномасштабного вторжения россиян он добровольно присоединился к ВСУ. Год назад Волошин перевелся в 3-ю ОШБр.

Егор Волошин служил в звании сержанта. Он сражался с оккупантами при обороне Бахмута и на Авдеевском коксохимическом заводе.

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