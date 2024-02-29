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Известный болельщик Динамо погиб на фронте в составе 3-й ОШБр

29 февраля 2024 10:55
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Известный болельщик Динамо погиб на фронте в составе 3-й ОШБр
Егор Волошин в армии. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сообщество футбольных болельщиков получило трагическое известие с фронта. Представитель движения ультрас "Динамо" Егор "Кобзар" Волошин навсегда вошел в пантеон бессмертных героев

Известный болельщик киевского клуба вернется с фронта "на щите", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо". 

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Защитники Украины продолжают героически сражаться с российскими оккупантами во многих горячих точках по всему фронту. Каждый день многие из них жертвуют собой, чтобы остановить интервентов. Потери несут даже самые боеспособные военные соединения ВСУ. 

Кем был Егор Волошин 

Болельщик "Динамо" был известен среди ультрас не только киевского клуба, но и всей страны. В начале полномасштабного вторжения россиян он добровольно присоединился к ВСУ. Год назад Волошин перевелся в 3-ю ОШБр.

Егор Волошин служил в звании сержанта. Он сражался с оккупантами при обороне Бахмута и на Авдеевском коксохимическом заводе.

Киевское "Динамо" выразило соболезнования родным и близким защитника Украины. 

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

Холанн провел переговоры с "Барселоной" — насколько реален трансфер. 

Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

война
спорт
футбол
Динамо
3 ОШБр

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