На фронте под Запорожьем погиб известный спортсмен-экстремал

Александр Парвадов в мирной жизни. Фото: instagram

Спортивное сообщество Украины скорбит о потере Александра Парвадова. Он погиб на запорожском направлении во время атаки российских оккупантов.

Парвадов был известным в Украине велоспортсменом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Kharkiv Today".

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Александр Парвадов присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в конце 2022 года. Спортсмен-экстремал взял себе позывной "Магеллан" — под этим псевдонимом его знали в Street Culture.

Александр Парвадов во время службы в ВСУ. Фото: instagram

Парвадов служил в составе 127-й отдельной бригады Сил ТРО ВСУ Харькова. Александр защищал страну в горячих точках на Донецком и Запорожском направлениях. В конце февраля он погиб после того, как в блиндаж, где находился воин, залетел вражеский дрон.

Чем известен Парвадов

"Магеллан" родился в Полтаве, стал известен на всю Украину после переезда в Харьков. Почти всю жизнь он посвятил велоспорту. До полномасштабной войны Александр Парвадов путешествовал по всей стране, пропагандировал экстремальные виды спорта.

Он занимался развитием роллерблейдинга, скейтбординга и других уличных культур. Парвадов был одним из координаторов масштабного фестиваля райдер-культур "Комплит-2021". В Харькове он приобщался к организации почти всех процессов, связанных с популяризацией экстремальных видов спорта.

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