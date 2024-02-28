На фронті під Запоріжжям загинув відомий спортсмен-екстремал

Олександр Парвадов у мирному житті. Фото: instagram

Спортивна спільнота України сумує за втратою Олександра Парвадова. Він загинув у запорізькому напрямку під час атаки російських окупантів.

Парвадов був відомим в Україні велоспортсменом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Kharkiv Today.

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Олександр Парвадов приєднався до Збройних сил України (ЗСУ) наприкінці 2022 року. Спортсмен-екстремал взяв собі позивний "Магеллан" — під цим псевдонімом його знали у Street Culture.

Олександр Парвадов під час служби у ЗСУ. Фото: instagram

Парвадов служив у складі 127-ї окремої бригади Сил ТРО ЗСУ Харкова. Олександр захищав країну у гарячих точках на Донецькому та Запорізькому напрямках. Наприкінці лютого він загинув після того, як у бліндаж, де був воїн, залетів ворожий дрон.

Чим відомий Парвадов

"Магеллан" народився у Полтаві, став відомим на всю Україну після переїзду до Харкова. Майже все життя він присвятив велоспорту. До повномасштабної війни Олександр Парвадов мандрував всією країною, пропагував екстремальні види спорту.

Він займався розвитком роллерблейдингу, скейтбордингу та інших вуличних культур. Парвадов був одним із координаторів масштабного фестивалю райдер-культур "Компліт-2021". У Харкові він долучався до організації майже всіх процесів, пов'язаних із популяризацією екстремальних видів спорту.

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