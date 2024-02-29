Відомий уболівальник Динамо загинув на фронті у складі 3-ї ОШБр

Єгор Волошин в армії. Фото: пресслужба "Динамо"

Спільнота футбольних уболівальників отримала трагічну звістку з фронту. Представник руху ультрас "Динамо" Єгор "Кобзар" Волошин назавжди увійшов до пантеону безсмертних героїв.

Відомий уболівальник київського клубу повернеться з фронту "на щиті", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Динамо".

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Ким був Єгор Волошин

Вболівальник "Динамо" був відомий серед ультрас не лише київського клубу, а й усієї країни. На початку повномасштабного вторгнення росіян він добровільно приєднався до ЗСУ. Рік тому Волошин перевівся до 3-ї ОШБр.

Єгор Волошин служив у званні сержанта. Він бився з окупантами при обороні Бахмута та на Авдіївському коксохімічному заводі.

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