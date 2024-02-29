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Захисник Динамо може перейти до Жирони

29 лютого 2024 11:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Захисник Динамо може перейти до Жирони
Футболісти "Динамо" на розминці. Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Тимчик опинився у сфері інтересів іспанського клубу. Влітку цього року футболіст може приєднатися до Артема Довбика та свого колишнього партнера зі столичної команди Віктора Циганкова.

"Динамо" може заробити великі гроші на продажі свого гравця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 24".

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Тренерський штаб "Жирони" попросив керівництво клубу підписати нового правого захисника. Це пов'язано з відходом Яна Коуту, який піде з каталонської команди влітку 2024 року. Наставник Мічел Санчес прагне якнайшвидше закрити цю позицію.

Олександр Тимчик
Олександр Тимчик на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфер Тимчика в "Жирону"

Каталонці цікавилися 27-річним українським захисником ще декілька місяців тому. Однак "Жирона" не наважилася зробити "Динамо" пропозицію щодо гравця, який на той час був травмований. Найближчим часом "біло-червоні" активізують переговори щодо трансферу Олександра Тимчика.

Олександр Тимчик
Олександр Тимчик у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Контракт захисника з "Динамо" діє до літа 2025 року. "Жирона" готова запропонувати за Тимчика чотири мільйони євро. Каталонці хочуть домовитись про перехід футболіста до кінця весни цього року.

У сезоні 2023/2024 Олександр Тимчик зіграв за "Динамо" 16 поєдинків, у яких забив два м'ячі.

Нагадаємо, "Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер. 

Голанн провів переговори з "Барселоною" — наскільки реальний трансфер. 

Голкіпер Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

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