Реал выступит против испанских судей из-за скандала в матче с Валенсией

Тренер "Реала" Карло Анчелотти спорит с арбитром Хилем Мансано. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес недоволен работой испанских арбитров в матчах Ла Лиги. "Королевский клуб" намерен добиться отстранения от работы рефери Хесуса Хиля Мансано.

В "Реале" уверены, что из-за ошибок судья команда потеряла важные баллы, сообщает Marca.

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В матче 27 тура чемпионата Испании по футболу "Реал" сыграл вничью с "Валенсией" (2:2). На последней компенсированной минуте Джуд Беллингем забил третий гол мадридцев, но за секунду до этого главный судья Хесус Хиль Мансано подал сигнал об окончании поединка.

Андрей Лунин тоже спорил с судьей. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Месть "Реала" арбитрам

После финального свистка футболисты мадридской команды начали скандалить прямо на поле. Игроки во главе с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти окружили судейскую бригаду и вели себя агрессивно. Мансано был вынужден показать красную карточку Джуду Беллингему.

Беллингем забивает третий гол. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Флорентино Перес тоже был вне себя от ярости из-за результата матча. Президент "Реала" намерен добиться отмены дисквалификации Беллингема, а также устранить Мансано от работы на матчах чемпионата Испании.

Помимо этого Перес намерен запустить на клубном телеканале "Реала" еженедельную передачу, в которой авторитетные эксперты будут обсуждать работу судей. Президент "королевского клуба" уверен, что против его команды ведется целенаправленная кампания. Ее цель — не позволить "Реалу" стать чемпионом Испании.

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