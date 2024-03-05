Реал выступит против испанских судей из-за скандала в матче с Валенсией
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес недоволен работой испанских арбитров в матчах Ла Лиги. "Королевский клуб" намерен добиться отстранения от работы рефери Хесуса Хиля Мансано.
В "Реале" уверены, что из-за ошибок судья команда потеряла важные баллы, сообщает Marca.
В матче 27 тура чемпионата Испании по футболу "Реал" сыграл вничью с "Валенсией" (2:2). На последней компенсированной минуте Джуд Беллингем забил третий гол мадридцев, но за секунду до этого главный судья Хесус Хиль Мансано подал сигнал об окончании поединка.
Месть "Реала" арбитрам
После финального свистка футболисты мадридской команды начали скандалить прямо на поле. Игроки во главе с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти окружили судейскую бригаду и вели себя агрессивно. Мансано был вынужден показать красную карточку Джуду Беллингему.
Флорентино Перес тоже был вне себя от ярости из-за результата матча. Президент "Реала" намерен добиться отмены дисквалификации Беллингема, а также устранить Мансано от работы на матчах чемпионата Испании.
Помимо этого Перес намерен запустить на клубном телеканале "Реала" еженедельную передачу, в которой авторитетные эксперты будут обсуждать работу судей. Президент "королевского клуба" уверен, что против его команды ведется целенаправленная кампания. Ее цель — не позволить "Реалу" стать чемпионом Испании.
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