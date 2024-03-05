Реал в следующем сезоне соберет состав на миллиард евро — каких игроков купят
Владелец мадридского "Реала" Флорентино Перес принял решение возобновить проект "галактикос". В клубе будут играть лучшие игроки.
Со следующего сезона у клуба будет стартовый состав, стоимостью более чем на 1 млрд евро, сообщил портал AS со ссылкой на статистику портала "Трансфермаркт".
Кто перейдет в "Реал"
Ожидается, что в предстоящее летнее трансферное окно в "Реал" перейдет форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Трансферная стоимость игрока составляет 180 млн евро.
Также "Реал" планирует подписать контракт со звездным левым защитником мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвисом. Канадского футболиста, у которого вскоре завершится контракт с немецким клубом купят за "символическую" сумму в размере 50 млн евро. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 70 млн евро.
В случае перехода Мбаппе и Дэвиса стоимость основного состава "Реала" из 11 игроков составит 1,002 млрд евро. В запасе останутся другие дорогие футболисты, среди которых Родриго с ценником в 100 млн евро.
Возможный стартовый состав "Реала" на сезон 2024/2025 гг.
- Куртуа (35 млн евро)
- Карвахаль (12 млн евро)
- Милитао (70 млн евро)
- Рюдигер (25 млн евро)
- Дэвис (70 млн евро)
- Валверде (100 млн евро)
- Чуамени (90 млн евро)
- Камавинга (90 млн евро)
- Беллингем (180 млн евро)
- Мбаппе (180 млн евро)
- Винисиус (150 млн евро)
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