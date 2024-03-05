Реал в следующем сезоне соберет состав на миллиард евро — каких игроков купят

Игроки мадридского "Реала". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Владелец мадридского "Реала" Флорентино Перес принял решение возобновить проект "галактикос". В клубе будут играть лучшие игроки.

Со следующего сезона у клуба будет стартовый состав, стоимостью более чем на 1 млрд евро, сообщил портал AS со ссылкой на статистику портала "Трансфермаркт".

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Президент "Реала" Флорентино Перес. Фото: Marca.com

Кто перейдет в "Реал"

Ожидается, что в предстоящее летнее трансферное окно в "Реал" перейдет форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Трансферная стоимость игрока составляет 180 млн евро.

Также "Реал" планирует подписать контракт со звездным левым защитником мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвисом. Канадского футболиста, у которого вскоре завершится контракт с немецким клубом купят за "символическую" сумму в размере 50 млн евро. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 70 млн евро.

В случае перехода Мбаппе и Дэвиса стоимость основного состава "Реала" из 11 игроков составит 1,002 млрд евро. В запасе останутся другие дорогие футболисты, среди которых Родриго с ценником в 100 млн евро.

Возможный стартовый состав "Реала" на сезон 2024/2025 гг.

Куртуа (35 млн евро)

Карвахаль (12 млн евро)

Милитао (70 млн евро)

Рюдигер (25 млн евро)

Дэвис (70 млн евро)

Валверде (100 млн евро)

Чуамени (90 млн евро)

Камавинга (90 млн евро)

Беллингем (180 млн евро)

Мбаппе (180 млн евро)

Винисиус (150 млн евро)

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