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Реал в следующем сезоне соберет состав на миллиард евро — каких игроков купят

5 марта 2024 10:08
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Агабекян Карен
редактор
Реал в следующем сезоне соберет состав на миллиард евро — каких игроков купят
Игроки мадридского "Реала". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Владелец мадридского "Реала" Флорентино Перес принял решение возобновить проект "галактикос". В клубе будут играть лучшие игроки.

Со следующего сезона у клуба будет стартовый состав, стоимостью более чем на 1 млрд евро, сообщил портал AS со ссылкой на статистику портала "Трансфермаркт".

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Президент "Реала" Флорентино Перес. Фото: Marca.com

Кто перейдет в "Реал"

Ожидается, что в предстоящее летнее трансферное окно в "Реал" перейдет форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Трансферная стоимость игрока составляет 180 млн евро.

Также "Реал" планирует подписать контракт со звездным левым защитником мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвисом. Канадского футболиста, у которого вскоре завершится контракт с немецким клубом купят за "символическую" сумму в размере 50 млн евро. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 70 млн евро.

В случае перехода Мбаппе и Дэвиса стоимость основного состава "Реала" из 11 игроков составит 1,002 млрд евро. В запасе останутся другие дорогие футболисты, среди которых Родриго с ценником в 100 млн евро.

Возможный стартовый состав "Реала" на сезон 2024/2025 гг.

  • Куртуа (35 млн евро)
  • Карвахаль (12 млн евро)
  • Милитао (70 млн евро)
  • Рюдигер (25 млн евро)
  • Дэвис (70 млн евро)
  • Валверде (100 млн евро)
  • Чуамени (90 млн евро)
  • Камавинга (90 млн евро)
  • Беллингем (180 млн евро)
  • Мбаппе (180 млн евро)
  • Винисиус (150 млн евро)

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.

футбол
Килиан Мбаппе
Реал Мадрид
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