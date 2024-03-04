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Игре Лунина дал оценку легендарный испанский вратарь

4 марта 2024 18:49
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Агабекян Карен
редактор
Игре Лунина дал оценку легендарный испанский вратарь
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Агабекян Карен
редактор

Игра украинского голкипера Андрея Лунина привлекла к себе внимание многих людей. Одним из них стал бывший вратарь "Реала", "Валенсии" и сборной Испании Сантьяго Каньисарес.

По словам Каньисареса, Лунин смог его впечатлить, передает AS.

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Сантьяго Каньисарес. Фото: скриншот

Лунин после возвращения Куртуа должен принять решение

По словам Каньисареса, Лунин стал открытием, который смог удивить его хорошими индивидуальными качествами.

"Лунин меня поразил. Открыли для себя талантливого вратаря с выдающимися качествами и уникальной индивидуальностью. Вратарская позиция в "Реале" требует многого, особенно на уровне ментальной стойкости, и он в этом блестяще справляется", — сказала легенда.

При этом Каньисарес отметил, что восстанавливающийся после травмы конкурент Лунина Тибо Куртуа является лучшим вратарем в мире. Сантьяго считает, что бельгийцу нужно восстановиться на 100%, что даст Лунина дополнительные шансы.

"Лунину важно сохранять спокойствие. Когда Куртуа вернется на 100%, его мастерство будет беспрецедентным, и в мире не будет равных. В этот момент Лунину предстоит принять сложное решение", — добавил Каньисарес.

Лунин в текущем сезоне провел в составе "Реала" 20 матчей во всех турнирах, где девять были "сухими".

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина.

футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Тибо Куртуа
украинские легионеры (футбол)

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