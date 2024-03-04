Игре Лунина дал оценку легендарный испанский вратарь
Игра украинского голкипера Андрея Лунина привлекла к себе внимание многих людей. Одним из них стал бывший вратарь "Реала", "Валенсии" и сборной Испании Сантьяго Каньисарес.
По словам Каньисареса, Лунин смог его впечатлить, передает AS.
Лунин после возвращения Куртуа должен принять решение
По словам Каньисареса, Лунин стал открытием, который смог удивить его хорошими индивидуальными качествами.
"Лунин меня поразил. Открыли для себя талантливого вратаря с выдающимися качествами и уникальной индивидуальностью. Вратарская позиция в "Реале" требует многого, особенно на уровне ментальной стойкости, и он в этом блестяще справляется", — сказала легенда.
При этом Каньисарес отметил, что восстанавливающийся после травмы конкурент Лунина Тибо Куртуа является лучшим вратарем в мире. Сантьяго считает, что бельгийцу нужно восстановиться на 100%, что даст Лунина дополнительные шансы.
"Лунину важно сохранять спокойствие. Когда Куртуа вернется на 100%, его мастерство будет беспрецедентным, и в мире не будет равных. В этот момент Лунину предстоит принять сложное решение", — добавил Каньисарес.
Лунин в текущем сезоне провел в составе "Реала" 20 матчей во всех турнирах, где девять были "сухими".
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