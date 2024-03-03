Яремчук разочаровал Лунина — видео гола украинца из Валенсии в ворота Реала

Роман Яремчук празднует взятие ворот. Фото: REUTERS/Pablo Morano

В рамках 27-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле принимала мадридский "Реал". С первых минут сыграли украинские легионеры клубов Роман Яремчук и Андрей Лунин.

Игра завершилась ничьей 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Яремчук агрессивно начал матч и уже на 4-й минуте получил желтую карточку за грубейший фол против Чуамени.

На 27-й минуте "Валенсии" удалось открыть счет. После неточного паса Вальверде "летучие мыши" провели стремительную атаку, в ходе которой Фулькье с правого фланга навесил на левый край штрафной, где Перес неудачно пробил слета, но попал не в ворота, а в голову Дуро и от нее в ворота. У Лунина не было шансов спасти ворота.

Еще через три минуты забил Яремчук. Карвахаль отдал ужасный пас на Лунина и мяч по дороге к вратарю перехватил Роман, который не дал шансов партнеру по сборной.

В добавленное время к первому тайму Винисиус отквитал один мяч. Затем на 76-й минуте бразилец сделал дубль и оформил окончательный счет — 2:2.

Яремчук в прошедшем матче отыграл 57 минут и был заменен. Лунин сыграл все 90 минут и дважды спас ворота.

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